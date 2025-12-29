Thứ Hai, 29/12/2025

Huế mời thầu 3 dự án nhà ở xã hội gần 4.400 tỷ đồng

Thiên Di

29/12/2025, 13:46

TP. Huế đang đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội khi tổ chức mời thầu 3 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, thành phố đang tăng tốc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội khi tổ chức mời thầu ba dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng.

Ba dự án gồm: dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1, Khu B – Đô thị mới An Vân Dương; dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái và dự án khu nhà ở xã hội tại phường Hương An.

Cụ thể, dự án tại khu đất XH1, Khu B – Đô thị mới An Vân Dương có diện tích khoảng 18.551 m2, quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.190 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không quá 42 tháng kể từ khi được giao hoặc cho thuê đất theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái có quy mô lớn nhất, với diện tích khoảng 26,17 ha, dự kiến xây dựng 1.680 lô nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, tổng mức đầu tư khoảng 1.430 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành khu dân cư đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển đô thị phía Bắc thành phố Huế.

Trong khi đó, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Hương An có diện tích hơn 40.351 m2, quy mô khoảng 1.581 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.771 tỷ đồng.

Thành phố dự kiến khởi công đồng loạt cả ba dự án vào quý 1/2026 sau khi hoàn tất thủ tục đấu thầu. Sở xây dựng TP. Huế cho biết các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang được áp dụng cơ chế hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với mức hỗ trợ tối đa 7 tỷ đồng mỗi dự án.

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP. Huế đã khởi công 4 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 2.000 căn hộ, đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án nhà ở xã hội độc lập.

Tính đến nay, Huế đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội độc lập với 1.634 căn hộ; đồng thời bàn giao 364 căn hộ từ quỹ đất 20% tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP. Huế phấn đấu xây dựng khoảng 12.000 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Trước đó, ngày 19/12/2025, UBND TP. Huế phối hợp Liên danh Cotana Group - Telin Group - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã tổ chức lễ động thổ công trình nhà ở xã hội - Chung cư cao tầng OXH2 thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ, TP. Huế).

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2 ha, gồm 4 tòa chung cư cao tầng với quy mô gần 700 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.300 cư dân, góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Việc liên tục triển khai, mời thầu và khởi công các dự án nhà ở xã hội cho thấy quyết tâm của TP. Huế trong bảo đảm an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đồng thời góp phần phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Từ khóa:

