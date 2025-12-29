Lộ trình hoàn thành công tác giải tỏa “chợ cóc” tại Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố. Theo đó, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát được phân loại thành từng nhóm với lộ trình xử lý cụ thể: nhóm 1 hoàn thành trước ngày 30/1/2026; nhóm 2 trước ngày 30/6/2026; nhóm 3 trước ngày 30/12/2026; và nhóm 4 hoàn thành trước ngày 30/6/2027...

UBND Thành phố Hà Nội cho biết đến hết năm 2026, Thành phố phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Năm 2027 tiến tới giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm.

Song song với công tác giải tỏa, Thành phố cũng bố trí mặt bằng cho các tiểu thương ở những “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định, gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, Thành phố sẽ tiến hành nhiều giải pháp. Cụ thể, trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm và tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát được phân loại thành 4 nhóm. Nhóm 1 gồm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Nhóm 2, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Nhóm 3, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh. Nhóm 4, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp.

Bên cạnh các biện pháp hành chính, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận. Theo đó, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông địa phương, ứng dụng số và mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vận động người dân chấp hành nếp sống văn minh đô thị, thông tin rõ lộ trình giải tỏa; đồng thời tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp, hướng dẫn các hộ kinh doanh di dời vào chợ chính quy.

Người tiêu dùng được khuyến khích hình thành thói quen mua bán tại các chợ, điểm kinh doanh hợp pháp, bảo đảm nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm đời sống dân sinh. Hà Nội sẽ xây dựng phương án chi tiết để bố trí, sắp xếp các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại những chợ còn diện tích trống; ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực khó khăn, nhất là những xã, phường còn thiếu chợ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo sinh kế ổn định cho các tiểu thương.

Về tổ chức thực hiện, Hà Nội dự kiến huy động đồng bộ các lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, hiệu quả.

