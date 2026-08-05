Bỏ mức lương cao ở Nhật, chàng kỹ sư về quê làm giàu từ loài vật ít người nuôi

Trước khi khởi nghiệp với nghề nuôi hươu, anh Trịnh Ngọc Bình (SN 1995) thôn Đông Hội, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa từng có công việc đáng mơ ước. Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải năm 2019, anh sang Nhật Bản làm kỹ sư xây dựng với mức lương hơn 60 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, khi dịch Covid-19 bùng phát, Bình quyết định trở về quê hương và bắt đầu hành trình lập nghiệp từ nông nghiệp.

Ý tưởng nuôi hươu sao đã nhen nhóm trong anh từ chuyến đi đến Nghệ An năm 2018. Nhận thấy đây là vật nuôi có thể tận dụng cỏ và phụ phẩm nông nghiệp, chi phí chăm sóc thấp nhưng mang lại giá trị kinh tế cao, Bình dành nhiều thời gian đến các trang trại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang và Lạng Sơn để học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, lấy nhung và tìm hiểu đầu ra.

Quyết định của chàng kỹ sư trẻ ban đầu vấp phải sự phản đối từ gia đình. Không ít người lo ngại sản phẩm khó tiêu thụ, trong khi bản thân Bình chưa từng làm nông nghiệp. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu kỹ thị trường, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và đưa 8 con hươu giống đầu tiên về nuôi.

Để có thêm nguồn thu trong giai đoạn đầu, Bình còn thu mua nhung hươu của người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh rồi kết nối tiêu thụ. Vừa chăn nuôi, vừa kinh doanh, anh dần tích lũy kinh nghiệm, mở rộng thị trường và tiếp tục tái đầu tư phát triển đàn hươu.

Có thời điểm, trang trại phát triển lên khoảng 120 con hươu. Hiện nay, anh duy trì khoảng 15 con hươu cái sinh sản và hơn 30 con hươu đực lấy nhung. Ngoài sản phẩm nhung hươu, trang trại còn cung cấp hươu giống cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Mỗi cặp hươu giống từ 4 - 8 tháng tuổi được bán với giá khoảng 30 triệu đồng.

Hươu sao được chăm sóc chủ yếu bằng cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Theo Bình, hươu cái từ 15 - 16 tháng tuổi có thể phối giống, sau khoảng 7 tháng mang thai sẽ sinh sản. Hươu con từ 3 - 4 tháng tuổi có thể tách mẹ để xuất bán nếu đạt tiêu chuẩn. Nhờ đó, mô hình nuôi hươu tạo ra nhiều nguồn thu từ nhung, hươu giống và các sản phẩm chế biến.

Một trong những ưu điểm lớn của nghề nuôi hươu là chi phí chăm sóc không quá cao. Thức ăn chủ yếu là cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp như cây ngô, cây lạc. Mỗi con hươu chỉ tiêu thụ khoảng 5 kg cỏ/ngày. Với quy mô khoảng 50 - 60 con, chỉ cần 1 người cũng có thể đảm nhận việc chăm sóc.

Để chủ động nguồn thức ăn quanh năm, Bình băm nhỏ cây ngô, trộn với muối và rỉ mật rồi ủ chua dự trữ cho mùa đông hoặc những ngày mưa kéo dài. Cách làm này giúp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, đồng thời giảm đáng kể chi phí thức ăn.

Theo kinh nghiệm của Bình, hươu đực bắt đầu mọc nhung từ khoảng 8 tháng tuổi, nhưng phải đến năm thứ 3 sản lượng mới ổn định. Nhung đạt chất lượng tốt nhất khi thu hoạch sau khoảng 55 - 60 ngày kể từ khi bắt đầu mọc. Mỗi cặp nhung loại 1 thường nặng khoảng 0,7 - 0,8 kg, trong khi cặp nhung lớn nhất tại trang trại từng đạt 1,8 kg.

Khách hàng đến mua nhung hươu tại trang trại của anh Bình

Hiện giá nhung hươu trên thị trường dao động từ 15 - 20 triệu đồng/kg. Kết hợp nguồn thu từ bán nhung và hươu giống, trang trại của Bình mang về doanh thu khoảng 700 - 800 triệu đồng/năm.

Đối với anh Bình, điều quý giá nhất không chỉ nằm ở doanh thu mà còn là cơ hội được làm chủ công việc trên chính quê hương mình. Từ một kỹ sư xây dựng với mức lương cao nơi đất khách, anh đã gây dựng thành công mô hình kinh tế từ nuôi hươu, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương.

Không dừng lại ở việc bán nhung tươi, Bình đang hướng đến chế biến sâu với các sản phẩm như rượu sâm nhung và nhung ngâm mật ong nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.