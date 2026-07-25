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Chỉ một click, khám phá "phiên chợ số" đặc sản Hà Tĩnh

Chỉ một click, khám phá "phiên chợ số" đặc sản Hà Tĩnh

N Nguyễn Thuấn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh (Sở Công Thương) vừa tổ chức Triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, tạo không gian giao thương hiện đại trên nền tảng số, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Triển lãm được tổ chức tại địa chỉ https://hatinh.fairs.vn, tái hiện không gian hội chợ bằng công nghệ thực tế ảo 360 độ. Người tham quan có thể di chuyển giữa các gian hàng, xem thông tin sản phẩm, nghe thuyết minh bằng âm thanh như có hướng dẫn viên đồng hành, đồng thời kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp để trao đổi, mua bán và giao dịch.

Điểm nổi bật của triển lãm là nhiều sản phẩm được tích hợp công nghệ hiển thị ba chiều, cho phép người xem xoay, phóng to hoặc thu nhỏ để quan sát chi tiết từ nhiều góc độ, mang đến trải nghiệm trực quan, chân thực như đang cầm sản phẩm trên tay.

Triển lãm diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 12/2026 với quy mô 68 gian hàng, giới thiệu 131 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản Hà Tĩnh. Nhiều sản phẩm nổi tiếng của địa phương được trưng bày như nước mắm, hải sản khô, nhung hươu, gạo, miến gạo, tinh bột nghệ, trầm hương, chè, giò chả, kẹo cu đơ, bánh ram cùng nhiều mặt hàng đặc sắc khác.

Triển lãm quy tụ 68 gian hàng với 131 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Triển lãm quy tụ 68 gian hàng với 131 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Thông qua mô hình triển lãm trực tuyến, Hà Tĩnh kỳ vọng quảng bá hiệu quả các sản phẩm chủ lực đến khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường thông qua môi trường số.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

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