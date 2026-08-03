Giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô 5 tháng cuối năm

Cụ thể, xuất khẩu rau quả tháng 7 đạt 1,12 tỷ USD (lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD/tháng, cao nhất từ trước đến nay). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng hơn 14% so với cùng kỳ, 7 tháng tăng hơn 11% (cao nhất từ năm 2019), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng tăng 11,5-12%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%; thu hút trên 13,9 triệu lượt khách quốc tế (cao nhất từ trước đến nay), tăng 13,8%.

Bình quân 7 tháng qua, chỉ số giá tiêu dung CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng tăng 4,19%.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng lớn. Bài toán đặt ra không chỉ phải bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao mà còn đòi hỏi kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh hoạt với các giải pháp cụ thể được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Về chính sách tài khóa, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm và triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuế đất cho người dân để tạo nguồn lực tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân có điều kiện kinh doanh với vốn liếng, tài chính tốt hơn. Điều chỉnh linh hoạt một số các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới".

Về nguồn lực từ đầu tư công - một trụ cột quan trọng cho tăng trưởng, ông Nguyễn Đức Chi cũng khẳng định đã hoàn thành việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đến các Bộ ngành, địa phương, các dự án để có thể triển khai và giải ngân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Từ nay đến cuối năm, các Bộ ngành, địa phương phải cụ thể hóa các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm theo từng tháng, từng quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Việc xác định kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ của các Bộ ngành, địa phương là KPI đối với công chức, được Chính phủ xem xét một cách minh bạch và công khai.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cũng đòi hỏi triển khai các giải pháp, công cụ, biện pháp để đẩy mạnh cung ứng vốn cho nền kinh tế, bảo đảm ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: "Chúng tôi hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng đối với các dự án lớn, cụ thể là 18 dự án hạ tầng có quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương. Và cũng đã điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung thời hạn từ mức 30% lên 40% tạo thêm dư địa cho việc cấp tín dụng không chỉ ngắn hạn, mà còn là trung hạn cho các tổ chức, các dự án trọng điểm của đất nước và các địa phương".

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại Nhà nước phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong chủ động bố trí nguồn vốn cho vay với lãi suất ưu đãi hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên. "Hiện bốn ngân hàng Nhà nước đã đăng ký 220.000 tỷ đồng để cho vay các gói ưu đãi", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý.

Tỷ giá cũng được điều hành linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài và phối hợp đồng bộ với các công cụ chẩn đoán khác như lãi suất trên thị trường ngân hàng, thanh khoản của đồng Việt Nam nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Với tỷ giá ổn định, theo các chuyên gia, sẽ hạn chế được mức thấp nhất yếu tố lạm phát nhập khẩu do tỷ giá.