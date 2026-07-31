Quyết sách đúng phải được chuyển hóa thành tăng trưởng chất lượng cao

Tọa đàm Kinh tế mùa hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng” do VnEconomy tổ chức đã diễn ra chiều ngày 30/7 tại Hà Nội.

Theo TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.

Nhiều ý kiến cho rằng để tạo dư địa tăng trưởng cần tiếp tục mở rộng đầu tư công, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và huy động thêm các nguồn lực đầu tư. Đây đều là những công cụ quan trọng của chính sách kinh tế vĩ mô. Nhưng nếu chỉ tập trung vào việc mở rộng quy mô nguồn lực mà chưa quan tâm đúng mức đến năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế và chất lượng phân bổ nguồn lực, thì hiệu quả của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng sẽ giảm dần, trong khi áp lực lạm phát và những mất cân đối vĩ mô có thể gia tăng.

Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là cần nhận diện đúng điểm nghẽn của tăng trưởng. Trong sáu tháng cuối năm 2026, điểm nghẽn của tăng trưởng không nằm chủ yếu ở phía tổng cung, mà nằm ở sự phục hồi chậm của tổng cầu.

Sáu tháng cuối năm 2026, theo các chuyên gia, cần thúc đẩy tăng trưởng để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và củng cố niềm tin của doanh nghiệp. Nhưng mặt khác cũng phải đối mặt với nhiều sức ép mới. Đó là giá năng lượng thế giới có xu hướng tăng; lạm phát nhập khẩu vẫn là một rủi ro hiện hữu; áp lực tỷ giá có thể gia tăng nếu mặt bằng lãi suất quốc tế tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao và việc mở rộng đầu tư công và tín dụng nếu không đi cùng với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng sẽ tạo thêm sức ép đối với lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tọa đàm Kinh tế mùa hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng” do VnEconomy tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng

Trong bối cảnh đó, theo TS Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, điều quan trọng không chỉ là xác định đúng các quyết sách, mà còn phải tìm ra những giải pháp khả thi để các quyết sách ấy nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Tại tọa đàm Kinh tế mùa hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng”, các chuyên gia đã trao đổi những vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm: làm thế nào để phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng trong nước; ứng phó với những thay đổi của chính sách thuế quan và thương mại quốc tế; tận dụng xu hướng tái cấu trúc chuỗi sản xuất toàn cầu để nâng cao vị thế của Việt Nam; đồng thời tìm kiếm các giải pháp phát triển những thị trường vốn dài hạn phục vụ đầu tư cho hạ tầng chiến lược.

Xa hơn, hướng tới xây dựng những khuyến nghị chính sách có cơ sở khoa học và thực tiễn, góp phần tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Chủ đề của tọa đàm cũng thể hiện một thông điệp mà VnEconomy muốn nhấn mạnh: từ quyết sách đến tăng trưởng là cả một quá trình chuyển hóa. Một quyết sách đúng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được triển khai hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận, được thị trường hấp thụ và tạo ra những chuyển biến tích cực đối với năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì vậy, đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của TS Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam.