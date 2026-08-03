Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Nửa đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với xu hướng bảo hộ thương mại, điều chỉnh chính sách thuế quan, tái cấu trúc chuỗi sản xuất cùng những bất định địa chính trị. Trong nước, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững hơn.

Cùng với quá trình triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026), trọng tâm điều hành đã chuyển từ việc ban hành quyết sách sang nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, khơi thông nguồn lực và chuyển hóa chính sách thành kết quả phát triển thực chất. Trong bối cảnh đó, bức tranh kinh tế sáu tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh kết quả tăng trưởng mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình hiện thực hóa các quyết sách.

Dữ liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2026 từ Cục Thống kê cho thấy nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số tăng trưởng mà ở sự vận động đồng thời của nhiều động lực phát triển, từ sản xuất, đầu tư đến thị trường, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Động lực đầu tiên đến từ khu vực sản xuất. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với mức tăng 9,81%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 10% và tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ cũng duy trì đà tăng tích cực nhờ tiêu dùng trong nước, thương mại và du lịch phục hồi. Sự cải thiện diễn ra đồng thời ở cả sản xuất công nghiệp và dịch vụ cho thấy nền kinh tế đang hình thành một nền tảng tăng trưởng cân bằng hơn, thay vì phụ thuộc vào một vài ngành hoặc một vài động lực đơn lẻ như trước.

Động lực thứ hai là vốn đầu tư. Nếu sản xuất phản ánh sức bật của nền kinh tế thì dòng vốn đầu tư lại cho thấy niềm tin đối với triển vọng phát triển trong trung và dài hạn. Sáu tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tiếp tục tăng ở cả khu vực Nhà nước, khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đầu tư công được đẩy mạnh nhằm tạo dư địa phát triển hạ tầng và kích thích tăng trưởng; khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; trong khi dòng vốn FDI vẫn duy trì xu hướng tích cực bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thu hút đầu tư quốc tế. Việc cả ba khu vực cùng mở rộng đầu tư phản ánh niềm tin của Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đối với triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

Động lực thứ ba là thị trường, bên cạnh hai động lực sản xuất và đầu tư. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 266,5 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu ở nhóm máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, phản ánh xu hướng doanh nghiệp chủ động mở rộng năng lực thay vì thu hẹp hoạt động trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Cùng với đó, thị trường lao động tiếp tục cải thiện khi số người có việc làm tăng lên, tập trung chủ yếu ở khu vực công nghiệp và dịch vụ, góp phần duy trì sức mua và củng cố tiêu dùng trong nước.

Ba động lực gồm sản xuất, đầu tư và thị trường đang tạo nền tảng tích cực cho tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm mới phản ánh những chuyển động ban đầu trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương lớn, trong khi kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, áp lực cạnh tranh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng gia tăng. Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn nâng cao chất lượng thực thi chính sách để mở rộng dư địa phát triển trong những tháng cuối năm.

Chính từ yêu cầu đó, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”. Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm một không gian đối thoại cởi mở giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp các kiến nghị thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới.

Quyết sách chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng khi được tổ chức thực hiện hiệu quả và chuyển hóa thành năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”, gồm 2 phiên:

Phiên tham luận:

Tham luận dẫn đề: “Từ quyết sách đến tăng trưởng: Nâng cao năng lực thực thi để hiện thực hóa mô hình phát triển mới”, GS.TS.Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Tham luận: “Phát huy các động lực tăng trưởng gắn với hiệu quả phối hợp chính sách, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng chất lượng tăng trưởng”, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV.

Tham luận: “Tái cấu trúc chuỗi sản xuất toàn cầu và chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ”, TS.Bùi Trọng Thoan, đại diện Nhóm nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Tham luận: “Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng phục vụ phát triển hạ tầng chiến lược quốc gia”, ThS. Dương Hồng Hà, chuyên gia độc lập.

Phiên đối thoại:

Có sự tham gia của lãnh đạo các hiệp hội gồm Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư.