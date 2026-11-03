Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thưởng Tết 2027 trước 25/11

Bộ Nội vụ vừa chính thức yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động trước ngày 25/11, sớm hơn hẳn so với mọi năm (25/12). Động thái này nhằm chủ động nắm bắt sát sao thực tế, qua đó triển khai kịp thời các giải pháp ổn định thị trường lao động trước thềm năm mới 2027...

Ảnh minh họa: Mạnh Dũng.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, thông qua công tác báo cáo, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã trong việc theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp, biến động lao động.

Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động cũng được lưu ý, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động cũng cần được đẩy mạnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026.

Đồng thời, hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc tranh chấp lao động, đình công phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Một nội dung khác cũng được nhấn mạnh là các địa phương cần hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo quy định của Bộ luật Lao động, và việc này phải thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các Sở Nội vụ phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.

Kết quả tổng hợp số liệu được yêu cầu gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/11/2026.

Trước đó, trong dịp Tết năm 2026, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, mức thưởng bình quân dịp Tết Nguyên đán 2026 đạt khoảng 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng bình quân khoảng 9,44 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 9,21 triệu đồng/người.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản, hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, và phải được công khai tại nơi làm việc.

Tiền thưởng dù không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động, nhưng thống kê của cơ quan quản lý lao động qua các năm cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng Tết, chỉ trừ một số trường hợp cực kỳ khó khăn.