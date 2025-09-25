Thứ Năm, 25/09/2025

Bộ Tư pháp thẩm định chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Như Nguyệt

25/09/2025, 14:00

Ngày 25/9, Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định. Ảnh: MOJ.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định. Ảnh: MOJ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, các ngành công nghiệp trọng điểm có vai trò quan trọng, là động lực để thúc đẩy toàn bộ nền công nghiệp nói riêng cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nền kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, hiện chưa có hành lang pháp lý xác định rõ ràng trọng tâm để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trong quá trình công nghiệp hóa.

Pháp luật hiện hành về ưu đãi, hỗ trợ phát triển cho các ngành công nghiệp trọng điểm còn rời rạc, hiệu lực pháp lý thấp hoặc chưa được xây dựng. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp - đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp trọng điểm còn nhiều hạn chế...

Do đó, việc xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Đồng thời, đẩy mạnh phân công, phân cấp; đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa phù hợp để đáp ứng các yêu cầu, ưu đãi về xuất xứ hàng hóa trong thương mại quốc tế; phù hợp với các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương, các yêu cầu của các thị trường lớn.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất 2 nhóm chính sách gồm: Chính sách khuyến khích, chế tạo trong nước các sản phẩm công nghiệp trọng điểm và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Tại buổi thẩm định, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phân tích, làm rõ thêm cơ sở đề xuất hình thành Quỹ phát triển công nghiệp trọng điểm về nguồn hình thành, cơ chế hoạt động.

Đồng thời nêu rõ, các nội dung được đưa ra tại dự thảo đang có nhiều nội dung liên quan, chồng lấn đối với các dự án luật mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang xây dựng. Do đó cần rà soát tổng thể hệ thống pháp luật để bảo đảm các nội dung trong dự thảo Luật có tính đồng bộ, thống nhất không chồng chéo với các luật đã ban hành và dự kiến sắp được ban hành.

Các thành viên Hội đồng thẩm định kiến nghị các nội dung cụ thể về: đánh giá lại các quy định làm phát sinh các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; rà soát phạm vi điều chỉnh của Luật bảo đảm không chồng chéo với các luật khác.

Mặt khác, nghiên cứu, đánh giá, bảo đảm sự cân bằng các chính sách ưu đãi giữa các doanh nghịệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài; bổ sung các tiêu chí về ưu đãi đầu tư...

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nêu rõ hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Thứ trưởng đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung về phạm vi điều chỉnh của Luật, cách tiếp cận, tên gọi; rà soát nội dung về Quỹ phát triển công nghiệp trọng điểm, bảo đảm không trùng lặp với Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Đồng thời, rà soát, bảo đảm không chồng chéo các quy định với Luật Hóa chất, Luật Động viên công nghiệp, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

Thứ trưởng Tú cũng nêu rõ dự thảo có nhiều nội dung làm phát sinh về tài chính nên cần nghiên cứu, quy định cụ thể về nguồn lực phát sinh; bổ sung đánh giá các nội dung về phát triển nguồn nhân lực; đánh giá tổng thể về thủ tục hành chính; rà soát bảo đảm phát huy tối đa phân cấp, phân quyền.

