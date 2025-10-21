Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công hơn 43.500 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch sau 9 tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tính đến hết tháng 10/2025, Bộ Xây dựng ước giải ngân được hơn 43.500 tỷ đồng, tương đương gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm và hơn 54% kế hoạch sau điều chỉnh. Dù tiến độ được cải thiện nhưng vẫn chịu áp lực lớn từ vướng mắc mặt bằng và điều kiện thi công…
Theo số liệu từ Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Xây dựng), tính đến hết tháng 9/2025, tỷ lệ giải ngân của Bộ Xây dựng ước đạt khoảng 40% kế hoạch.
Trong khi đó, theo báo cáo của các chủ đầu tư, giá trị giải ngân của Bộ đạt khoảng 37.174 tỷ đồng, đạt gần 43% so với kế hoạch giao đầu năm (là 87.199 tỷ đồng và đạt hơn 46% so với kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm phần hết nhiệm vụ chi và điều chuyển cho địa phương còn 80.230 tỷ đồng.
Bước sang tháng 10, tiến độ giải ngân được cải thiện. Tính hết tháng 10/2025, giá trị giải ngân ước đạt 43.531 tỷ đồng, trong đó bao gồm: (i) khoảng 41.488 tỷ đồng thuộc các dự án do chủ đầu tư trực thuộc Bộ quản lý và (ii) khoảng 2.043 tỷ đồng thuộc các dự án do địa phương quản lý giải ngân.
Với kết quả này, tính đến hết tháng 10/2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành gần 50% kế hoạch vốn giao đầu năm và đạt hơn 54% kế hoạch sau khi điều chỉnh.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ Xây dựng được giao là 87.794 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ được Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm 1.171 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2024, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét giao thêm khoảng 2.266 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương các năm 2022–2023 và điều chuyển nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 khoảng 695 tỷ đồng.
Như vậy, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 của Bộ Xây dựng năm 2025 dự kiến lên tới khoảng 90.536 tỷ đồng.
Dù vậy, tiến quá trình giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp nhiều điểm nghẽn trong quá trình thực thi. Theo đó, một số dự án lớn còn chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Các dự án trọng điểm được nêu đến như: Cầu Đuống mới (Hà Nội), Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì (Phú Thọ), Cầu Cẩm Lý (Bắc Ninh), Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn (Nghệ An), Quốc lộ 28B (Lâm Đồng), hay dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia (Cần Thơ, An Giang).
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các dự án đường sắt Hà Nội – Vinh, Vinh – Nha Trang, cũng như các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang và An Giang, Bộ Xây dựng cho biết.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận hàng loạt khó khăn khách quan cũng đang ảnh hưởng đến khả năng giải ngân như: thời tiết diễn biến bất thường, mưa bão nhiều, sạt trượt tại các công trình đòi hỏi thời gian xử lý kéo dài
Cùng với đó, tình trạng thiếu vật liệu và chậm bàn giao mặt bằng vẫn chưa được tháo gỡ triệt để, gây nguy cơ không hoàn thành hết kế hoạch giải ngân ở một số dự án.
Để đạt mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2025 sau khi điều chỉnh, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, khởi công và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ.
“Đặc biệt là các dự án đã đăng ký khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
Theo đó, Bộ sẽ theo dõi sát sao tiến độ tổng thể, chủ động điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn, ưu tiên bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án lớn như tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn trong năm nay.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: