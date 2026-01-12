Mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép sẽ bị phạt và tịch thu tài sản

Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng…

Theo Điều 27 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, cá nhân mua bán ngoại tệ trái phép có thể bị phạt đến 250 triệu đồng.

Theo đó, cá nhân đổi ngoại tệ với nhau dưới 1.000 USD sẽ bị cảnh cáo. Nếu tái phạm, có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, kể cả khi giá trị giao dịch vẫn dưới 1.000 USD. Giao dịch từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD không đúng quy định cũng bị phạt trong mức này.

Việc mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi thanh toán, chuyển tiền không đúng mục đích; không nộp số ngoại tệ vượt tồn quỹ; hoặc mua bán ngoại tệ có giá trị từ 100.000 USD trở lên giữa cá nhân với nhau hoặc giao dịch tại tổ chức không được cấp phép.

Người cấp tín dụng hoặc trả nợ bằng ngoại tệ trong nước trái luật, hoặc tái phạm trong việc sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài có thể bị phạt đến 150 triệu đồng. Các hành vi sử dụng vốn vay nước ngoài sai mục đích, không tuân thủ trạng thái ngoại tệ hoặc giao dịch ngoại tệ trái phép giữa tổ chức tín dụng và khách hàng sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng.

Cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh sản phẩm phái sinh ngoại hối không phép, xuất nhập khẩu ngoại tệ trái quy định, hoặc hoạt động ngoại hối không có giấy phép có thể bị phạt đến 250 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cá nhân/tổ chức vi phạm còn có thể bị tịch thu ngoại tệ, đình chỉ hoạt động ngoại hối từ 3 đến 6 tháng, hoặc bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp nghiêm trọng.

Theo Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, cá nhân và tổ chức vi phạm quy định về kinh doanh vàng có thể bị xử phạt tới 400 triệu đồng.

Theo đó, người mua bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán sẽ bị cảnh cáo. Nếu tái phạm, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng sẽ được áp dụng. Người không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản ngân hàng cũng bị xử lý ở mức này.

Hành vi không niêm yết giá vàng, không báo cáo thay đổi mạng lưới kinh doanh, sản xuất vàng trang sức không công bố tiêu chuẩn hoặc không ghi nhãn, và sản xuất vàng miếng thiếu thông tin về khối lượng, hàm lượng sẽ bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng áp dụng đối với việc kinh doanh vàng miếng trái phép hoặc mang vàng xuất, nhập cảnh sai quy định, không thuộc lĩnh vực hải quan.

Hành vi kinh doanh vàng miếng qua đại lý ủy nhiệm trái phép, không thực hiện đúng trạng thái vàng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu không đúng ngành nghề, sản xuất và kinh doanh khi chưa đáp ứng đủ điều kiện, hoặc gia công vàng không có đăng ký sẽ bị phạt từ 140 đến 180 triệu đồng.

Tái phạm kinh doanh vàng qua đại lý ủy nhiệm hoặc sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai phép sẽ bị phạt từ 200 đến 250 triệu đồng.

Hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 250 đến 300 triệu đồng.

Trường hợp nghiêm trọng như sản xuất, kinh doanh vàng miếng không có giấy phép, xuất nhập khẩu vàng không phép, hoặc kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt từ 300 đến 400 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu vàng, đình chỉ hoạt động mua bán vàng từ 6 đến 9 tháng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu từ 9 đến 12 tháng, hoặc bị thu hồi giấy phép nếu vi phạm nghiêm trọng.