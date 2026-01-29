Bộ Y tế yêu cầu siết chặt phòng dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng các phương án và kịch bản phòng chống các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát, dịch bệnh mới nổi có khả năng xâm nhập vào nước ta trong dịp Tết Nguyên đán 2026...

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-BYT về việc tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm là yêu cầu chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm khám, chữa bệnh, cấp cứu 24/24 giờ và kiểm soát chặt an toàn thực phẩm trong suốt dịp Tết và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Tại Chỉ thị, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên cả nước cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán. Điều này bao gồm việc xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh. Các bệnh như cúm A, sởi, sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, liên cầu lợn ở người…cần được giám sát chặt chẽ.

Các đơn vị y tế cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án và kịch bản phòng chống các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi có khả năng xâm nhập vào nước ta và các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Đảm bảo vaccine và thúc đẩy công tác tiêm chủng.

Công tác giám sát và đáp ứng dịch bệnh cũng được chú trọng. Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát ra cộng đồng.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam.

Các đơn vị cũng cần phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết; xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Các cơ sở y tế cần tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo đủ số lượng thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Cần chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người, như tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết.

Về công tác an toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cần được thực hiện nghiêm túc, lưu ý tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra đột xuất, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn.