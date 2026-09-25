Bột mì, hóa chất “hô biến” thành An Cung giả chống đột quỵ

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản trên Zalo, Facebook rao bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc và liên quan đến công dụng phòng, chống đột quỵ.

Xác minh cho thấy, phía sau hoạt động này là một đường dây liên tỉnh, với các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Các đối tượng mua viên hoàn, nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, dán nhãn và đưa ra thị trường. Thành phần sản xuất viên hoàn được xác định chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Mỗi hộp An Cung giả có giá khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét đồng loạt 8 địa điểm, thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng hàng nghìn vỏ hộp, tem, nhãn và nhiều máy móc, thiết bị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện các đối tượng tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn tại Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, ở Khu công nghiệp Tân Đức, tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng sử dụng dây chuyền, máy móc để phối trộn nguyên liệu, đóng gói, dán tem, nhãn giả đối với nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng và đưa ra thị trường.

Nhiều loại mỹ phẩm giả được phát hiện tại cơ sở sản xuất của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đến nay, lực lượng Công an thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”, đồng thời bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.