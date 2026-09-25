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[Trực tiếp] Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”

[Trực tiếp] Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”

T Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tham dự hội  thảo còn có đại diện các bộ, ngành: 

1/ Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2/ Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn,  Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương.;

3/ Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Hội thảo quy tụ đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, công nghệ, fintech và doanh nghiệp trong nước, trong đó có:

1/ Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

2/ Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

3/ Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

4/ Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV;

5/ Ông Trần Văn Thành, Phó trưởng phòng Phát triển Kênh số và Đối tác, Vietcombank;

6/ Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, VietinBank;

7/ Ông Ngô Tuấn Anh, Phó ban An ninh Dữ liệu, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCA);

8/ Ông Ngô Trung Dũng, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet;

9/ Ông Ngô Xuân Bách, Chủ tịch HĐQT Công ty City House Việt Nam (City Stay).

Đáng chú ý, Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức thanh toán quốc tế đến từ những thị trường trong khu vực đã kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam, gồm:

1/ Ông David Chong, Phó Giám đốc Vùng, Thị trường Đông Nam Á, Công ty Tenpay, Tập đoàn Tencent (Trung Quốc).

2/ Ông Matt Quinlan, Giám đốc Công nghệ LIQUID Group (Singapore).

3/ Ông Chatchai Dusadenoad, Tổng Giám đốc Công ty National ITMX (Thái Lan).

Hội thảo gồm 2 phiên tham luận và thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm liên quan đến: (1) mở rộng hạ tầng VietQRGlobal; (2) giải pháp tối ưu trải nghiệm thanh toán cho người Việt Nam ra nước ngoài và khách quốc tế đến Việt Nam; (3) mở rộng mạng lưới chấp nhận VietQRGlobal (merchant) tại các trung tâm thương mại, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng và hộ kinh doanh; (4) chính sách hỗ trợ đối với các điểm chấp nhận thanh toán; (5) yêu cầu nâng cao an toàn, bảo mật trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng.

Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí VnEconomy điều hành phiên đối thoại của hội thảo.

Kính mời quý độc giả và những người quan tâm theo dõi chương trình!

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Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch

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