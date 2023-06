Bước tiến mới của thị trường thịt nhân tạo được định giá 250 triệu USD

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho phép hai công ty khởi nghiệp Good Meat và Upside Foods bán ra thị trường sản phẩm thịt gà nuôi cấy. Trước đó vào tháng 11/2022, hai công ty này đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép tương tự, trong đó xác nhận rằng thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của các công ty này an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

THỊT GÀ NHÂN TẠO SẼ VÀO NHÀ HÀNG 3 SAO MICHELIN

Theo Reuters, động thái này mở ra một kỷ nguyên mới của sản xuất thịt nhằm giảm các tác động từ quy trình sản xuất thực phẩm đối với môi trường. Ông Josh Tetrick, Giám đốc điều hành Good Meat cho biết: "Thường thì bất cứ thứ gì mới, cho dù là ô tô điện hay ChatGPT, ban đầu nghe có vẻ hơi lạ và kỳ dị, nhưng sau một thời gian, nó trở nên phổ biến, và đó cũng là ví dụ cho thịt nuôi cấy".

Trong quy trình nuôi cấy thịt, các tế bào được lấy từ động vật bằng phương pháp sinh thiết không gây hại, sau đó được đặt trong những bình thép lớn được gọi là các "lò phản ứng sinh học" chứa dung dịch gồm các chất dinh dưỡng như muối, protein và carbonhydrate. Ở nhiệt độ thích hợp, các tế bào được nuôi cấy sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Sau 2 - 3 tuần nuôi cấy có thể thu hoạch thịt. Trên trang web của công ty, Upside Foods so sánh quy trình này với quy trình ủ bia, “nhưng thay vì nuôi men hoặc vi khuẩn, chúng tôi nuôi tế bào động vật”.

Bà Amy Chen, Giám đốc điều hành Upside Foods chia sẻ: "Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi sẽ là những miếng phi lê gà, sau đó sẽ là thịt bò và các loại thịt khác nữa". Do được sản xuất trong môi trường vô trùng nên thịt nuôi cấy ít nguy cơ nhiễm các bệnh và hóa chất. Theo Good Meat, thịt nhiễm vi khuẩn từ chất thải của động vật là vấn đề lớn trong chăn nuôi và thịt nuôi cấy ngăn ngừa được nguy cơ nhiễm khuẩn này.

Upside Foods và Good Meat có kế hoạch phục vụ sản phẩm của doanh nghiệp tại các nhà hàng cao cấp trước khi mở rộng quy mô sản xuất để đạt được chi phí thấp hơn và cung cấp cho cho các cửa hàng và siêu thị thực phẩm. Thịt gà của Upside Foods sẽ được bán đầu tiên tại Bar Crenn, nhà hàng của đầu bếp 3 sao Michelin, Dominique Crenn ở thành phố San Francisco. Trong khi đó, Good Meat sẽ bán lô thịt gà đầu tiên cho chuỗi nhà hàng của José Andrés Group.

Uma Valeti, CEO của Upside Foods, thừa nhận trong thời kỳ ban đầu, thịt gà nuôi cấy sẽ được bán với giá đắt đỏ nhưng giá sẽ giảm dần theo thời gian. Hiện cơ sở thịt gà nuôi cấy của Upside Foods có thể sản xuất 22,7 tấn thịt mỗi năm. Công ty có kế hoạch mở rộng công suất lên 181 tấn/năm. Còn người phát ngôn của Good Meat cho biết, giá các sản phẩm của công ty sẽ tương tự như giá bán các món thịt gà truyền thống tại các nhà hàng cao cấp. Công ty sẵn sàng chịu thua lỗ để thu hút sự quan tâm của khách hàng. “Khi chúng tôi mở rộng quy mô, chi phí sẽ giảm xuống”, người phát ngôn này nói.

Các công ty sản xuất thịt nuôi cấy hy vọng sản phẩm sẽ cung cấp một giải pháp thay thế hấp dẫn cho những người ăn thịt muốn tìm kiếm một sự lựa chọn nhân đạo và thân thiện với môi trường hơn cho khẩu phần thịt hàng ngày. Nhà sản xuất cũng nhắm đến những người có thể không hài lòng với các sản phẩm “thịt thực vật” đã có trên thị trường. Theo kết quả một cuộc khảo sát do tổ chức phi lợi nhuận Farm Forward thực hiện năm 2022 đối với 2.000 người trưởng thành ở Mỹ, có tới 2/3 số người được hỏi cho biết, họ sẽ tiêu thụ các sản phẩm thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

MỘT NGÀNH KINH DOANH CỰC KỲ LỚN

Thực tế, ngành công nghiệp thịt nuôi cấy đang bắt đầu nóng lên một vài năm trở lại đây. Theo Grand View Research, thị trường thịt nuôi cấy được định giá 246,9 triệu đô la vào năm ngoái và dự kiến tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 51,6% trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030. Khi người tiêu dùng không còn quá mặn mà với thịt từ thực vật, giới đầu tư cũng đã chuyển sang đặt cược vào ngành công nghiệp thịt nuôi cấy. Đến nay, Eat Just, công ty mẹ của Good Meat, và Upside Foods đã huy động được lần lượt 978,5 triệu và 608,4 triệu USD, theo dữ liệu của PitchBook.

Tại châu Á, tính đến năm 2022, Singapore đã thu hút khoảng 30 công ty nghiên cứu về protein thay thế trong nỗ lực cải thiện an ninh lương thực. Quốc đảo nhập khẩu 90% thực phẩm và muốn giảm tỷ lệ này còn 70% vào năm 2030. Cho tới nay, món thịt gà của Eat Just, công ty khởi nghiệp của Mỹ tại Singapore, đã được bày bán rộng rãi ngoài thị trường.

Rào cản lớn nhất đối với thị trường thịt nuôi cấy hiện nay là chi phí sản xuất lớn và thái độ hoài nghi của khách hàng đối với mùi vị và tính an toàn của sản phẩm. Một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm là thành phần dinh dưỡng của thịt nuôi cấy và thịt tự nhiên có giống nhau hay không. Theo đại diện của Upside Foods, thành phần dinh dưỡng của thịt nuôi cấy và thịt tự nhiên giống nhau, thậm chí thành phần dinh dưỡng của thịt nuôi cấy còn có thể được nâng cao. Trong tương lai, người tiêu dùng có thể tùy chỉnh thành phần dinh dưỡng trong sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ăn kiêng.

Hiện tiến bộ trong sản xuất giúp một số công ty giảm 90% chi phí nuôi cấy thịt so với thời điểm mới bắt đầu nghiên cứu, theo các giám đốc điều hành trong ngành. Eat Just và Avant Meats đã giải mã được tế bào thay thế huyết thanh bào thai bò và chiết xuất được từ máu của bò trong quá trình giết mổ, cũng như các chất dinh dưỡng để nuôi cấy thịt. Eat Just đã đạt được "tiến bộ đáng kể" trong cắt giảm chi phí mỗi miếng ức gà so với mức giá 50 USD trước đây, nhưng không nói rõ con số cụ thể.

Israel cũng là một trong số những quốc gia đang nổi lên với công nghệ thực phẩm nhân tạo, trong đó công nghệ in 3D dần trở thành xu hướng vì có thể tạo ra các sản phẩm giống thật đến từng chi tiết. Tháng trước, công ty công nghệ thực phẩm Steakholder Foods đã thành công trong việc tạo ra miếng phi lê cá mú nhân tạo đầu tiên bằng máy in 3D. Theo CNN, trong lần nếm thử đầu tiên, đa số mọi người đã phản hồi tốt về một sản phẩm được nuôi cấy, nhưng có vảy, và có vị giống hệt một miếng cá.

Theo nhóm nghiên cứu Viện Thực phẩm Hữu ích, lĩnh vực protein thay thế đang đối mặt khả năng huy động vốn khó khăn do nhu cầu đối với thịt có nguồn gốc từ thực vật giảm mạnh, khả năng sinh lời thấp, kinh tế suy thoái. Tuy nhiên, Gautam Godhwani, đối tác quản lý tại công ty đầu tư mạo hiểm Good Startup, nhận định những công ty thành công sẽ tác động lớn tới hệ thống thực phẩm. "Tôi tin rằng chúng tôi đang tạo ra một ngành kinh doanh cực kỳ lớn", Godhwani nói.