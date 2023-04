Đằng sau sự kiên nhẫn vô hạn của PepsiCo với sản phẩm soda chanh

Cả Coca Cola và PepsiCo đều là những cái tên thuộc hàng “gạo cội” trong lĩnh vực đồ uống. Tính đến ngày 20/4/2023, giá trị tài sản ròng của PepsiCo đang là 255,26 tỷ USD còn Coca-Cola là 276,71 tỷ USD. Xét một cách tổng thể, Coca Cola có phần nhỉnh hơn PepsiCo nhờ thị phần lớn hơn cũng như các sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, khi nói đến việc cổ phiếu của hãng nào có thể trở thành khoản đầu tư tốt hơn, các nhà phân tích của Investor Palace lại lựa chọn Pepsi có thể là công ty giành chiến thắng.

“Chúng tôi tin rằng PepsiCo có vị thế tốt hơn trong hai công ty nhờ hoạt động kinh doanh đồ ăn nhẹ, mang đến sự đa dạng hơn bên cạnh các sản phẩm đồ uống thông thường. Mặc dù chuỗi tăng trưởng cổ tức của Coca Cola dài hơn và lợi suất cũng cao hơn đôi chút, PepsiCo đã cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh hơn trong thập kỷ qua nhờ hoạt động kinh doanh đồ ăn nhẹ tăng trưởng cao, một xu hướng mà chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai”, các nhà phân tích của Investor Palace cho biết.

Theo trang tin Bloomberg, PepsiCo vừa mới đây đã giới thiệu tới công chúng một loại soda chanh mới có tên Starry với hương vị sảng khoái. Hiện tại, thức uống này đã có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ với phiên bản Thông thường và Không đường, được mô tả là “dễ uống, có vị ngọt, không chứa caffein, có nhiều kích cỡ”.

Greg Lyons, giám đốc tiếp thị của PepsiCo Beverages Bắc Mỹ cho biết: “Chúng tôi biết rằng thị trường đang có nhu cầu mạnh mẽ đối với soda có hương vị chanh và danh mục này đang tiếp tục tăng tốc. Với Starry, chúng tôi có thể tạo ra một công thức thay đổi cuộc chơi với sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị chanh và vị ngọt của chanh so với đối thủ cạnh tranh”.

Được biết, thương hiệu này đã từng cho ra mắt tới 4 loại sản phẩm soda chanh. Đầu tiên là Teem - một sản phẩm được ra mắt vào năm 1950 nhưng nhanh chóng bị xóa sổ. Sau đó là Storm - tuy đã quảng cáo nhưng lại không đưa ra thị trường. Chưa dừng lại, PepsiCo đã tiếp tục sản xuất Slice vào năm 1984, Sierra Mist vào năm 1999 và mới đây nhất là Starry. “PepsiCo sẽ tiếp tục thử đi thử lại cho đến khi tạo ra được một cái tên thành công”, ông John Sicher - một nhà nghiên cứu trong ngành nước giải khát từng làm việc với cả Coca-Cola và PepsiCo - cho biết.

Được biết, PepsiCo đang kỳ vọng Starry có thể làm được điều mà những thương hiệu khác không làm được là khiến Sprite của Coca-Cola “tụt lại phía sau” hoặc ít nhất là "cản trở nó". Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor cho biết, 10% trong số các loại nước ngọt có ga được bán ở Mỹ là có vị chanh, nhưng riêng Sprite và Sprite Zero đã chiếm gần 80% tổng doanh số của chúng. Hiện tại, mức tiêu thụ soda đã giảm khoảng 12% kể từ năm 2010 khi người tiêu dùng gen Z có xu hướng lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe. Vì vậy, cuộc chiến giữa các tập đoàn đồ uống hàng đầu đang nóng hơn bao giờ hết.

Hiện tại, PepsiCo đang đẩy mạnh chiến lược tiếp thị với quảng cáo cùng nữ diễn viên Keke Palmer để sẵn sàng bước vào cuộc chiến giành thị phần đầy khốc liệt. Trong những năm gần đây, PepsiCo không chỉ là một tập đoàn nước giải khát nổi tiếng mà còn là “khủng long” trong ngành đồ ăn vặt khi sở hữu Lay's và Doritos với nhiều nhóm khách hàng đa dạng. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, nếu tập đoàn đầu tư mạnh để thu hút các khách hàng Gen Z thì Starry có thể lấy đi 5 - 10% khách hàng của Sprite.

Trước đó, Pepsi thông báo sẽ ra mắt diện mạo mới ở thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm nay, đúng dịp kỷ niệm 125 năm thành lập thương hiệu và cũng là bản cập nhật đầu tiên của logo Pepsi toàn cầu sau 14 năm. Theo Pepsi, logo và bản sắc hình ảnh mới thể hiện sự tôn kính đối với di sản của thương hiệu đồng thời hướng đến tương lai về tính bền vững. Gợi nhớ đến phiên bản logo những năm 1990, logo mới được hiện đại hóa và táo bạo hơn với phông chữ và màu chữ khác cũng như đường viền mới. Trong khi phông chữ “Pepsi” trước đó được viết thanh mảnh và kiểu cách hơn bên cạnh quả địa cầu trên nền màu xanh nhạt.

Giám đốc tiếp thị của Pepsi, Todd Kaplan, cho biết Pepsi là một "thương hiệu táo bạo và tự tin" tượng trưng cho "sự tận hưởng không hối tiếc", điều này đã không được truyền tải hết với logo hiện tại và do đó cần phải thay đổi. Ông nói thêm rằng, hệ thống hình ảnh mới mang lại di sản phong phú nhất của thương hiệu Pepsi trong khi thực hiện một bước nhảy vọt về phía trước để thiết lập thành công trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số.

Đồng thời, Pepsi cũng tăng cường các chiêu trò tiếp thị của mình. Sau màn ra mắt nổi tiếng của Pepsi Zero Sugar “Great Acting or Great Taste?” trong chiến dịch Super Bowl, Pepsi đã chọn nhân vật hư cấu Derek Zoolander làm gương mặt đại diện mới. Là một phần của chiến dịch, Zoolander đang yêu cầu những người uống cola nếm thử Pepsi Zero Sugar và tự quyết định xem Pepsi Zero Sugar mới và cải tiến có thực sự là hương vị “tuyệt vời” hay chỉ là kết quả của nhân vật ảo Zoolander và tiếp thị PR sản phẩm.

Trong bối cảnh các sản phẩm nhiều đường còn chiếm đến 40% tổng sản lượng, PepsiCo đã đưa ra một tuyên bố gây sốc là cho tới năm 2025 sẽ giảm lượng đường xuống 100 calories trong 2/3 sản phẩm. Cũng trong một báo cáo, PepsiCo tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi sản phẩm về hướng "Everyday Nutrition" là các sản phẩm chứa thành phần dinh dưỡng hàng ngày.

Ngoài ra, các thương vụ M&A chiến lược cũng giúp PepsiCo đẩy mạnh quá trình "healthy hóa" của mình. Giới chuyên gia coi sự kiên trì với chai Coke của Coca-Cola là "bỏ hết trứng vào một giỏ", trong khi việc tập trung hoàn toàn cho sự chuyển mình như Pepsico mang lại cơ hội tăng trưởng cao hơn, bởi lĩnh vực đồ uống "healthy" còn rất tiềm năng.