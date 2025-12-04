BVBank tiên phong triển khai VIETQRGlobal xuyên biên giới, gia tăng tiện thanh toán

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Đức Minh
04/12/2025, 14:17
Đồng hành cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), BVBank đã tiên phong triển khai QR xuyên biên giới nhằm gia tăng tiện ích thanh toán cho du khách quốc tế…
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch tài chính dành cho các du khách tới Việt Nam du lịch, công tác, từ đó thu hút lượng lớn khách nước ngoài đến Việt Nam, gia tăng sự kết nối giao lưu thương mại, du lịch giữa các nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) liên kết với các ngân hàng, trong đó có BVBank triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR và mã VIETQRGlobal được lựa chọn là tên gọi chính thức để du khách quốc tế khi đến Việt Nam dễ dàng nhận biết được các điểm chấp nhận thanh toán qua mã QR. VIETQRGlobal đã được áp dụng dành cho du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và gần đây nhất là Trung Quốc. BVBank vinh dự là một trong các ngân hàng tiên phong kết nối và mang dịch vụ này đến người dùng.
Theo đó, VIETQRGlobal sẽ giúp các du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và gần đây nhất thông qua lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, khách hàng từ Trung Quốc đến Việt Nam có thể dễ dàng thanh toán tại các cửa hàng sử dụng mã thanh toán của VIETQRGlobal BVBank qua ứng dụng ngân hàng của họ.
Khách hàng chỉ cần quét mã VIETQRGlobal trên màn hình và hoàn tất giao dịch trong vài giây. Tiện ích này giúp khách nước ngoài không cần mang theo tiền mặt, không cần mang theo thẻ hay lo lắng phí chuyển đổi ngoại tệ cao mà có thể quản lý tỷ giá minh bạch ngay trên ứng dụng. Đặc biệt với mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán rộng khắp, từ các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam sẽ giúp việc chi tiêu của du khách tại Việt Nam trở nên dễ dàng, an toàn và chủ động hơn bao giờ hết.
Cũng với dịch vụ này, các hộ kinh doanh là các chủ cửa hàng cũng có thể dễ dàng đăng ký và triển khai dịch vụ VIETQRGlobal BVBank ngay trên Digistore, từ đó có thể linh hoạt tạo mã VIETQRGlobal dạng tĩnh đặt tại quầy hoặc tạo mã động cho từng giao dịch, giúp khách hàng là người nước ngoài quét mã thanh toán một cách nhanh chóng. VIETQRGlobal BVBank không chỉ mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện cho du khách, tối ưu chi phí cho nhà bán hàng mà còn giúp nhà bán hàng thu hút thêm nguồn khách, đặc biệt vào các mùa cao điểm của du lịch Việt Nam.
“Với VIETQRGlobal, chúng tôi đã bước thêm một bước tiến mới trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện lợi cho khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà còn khách nước ngoài. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi là một trong các ngân hàng tiên phong triển khai VIETQRGlobal cùng NAPAS. Trước đó, BVBank cũng đã triển khai tiện ích thanh toán qua mã QR trên Ngân hàng số Digimi tại các điểm chấp nhận thanh toán có liên kết với Napas, dành cho người dùng Việt Nam khi đi nước ngoài như Thái Lan, Lào, Campuchia.
Bên cạnh đó, BVBank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai VIETQRPay tại các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam, cho phép người dùng chọn nguồn thẻ thanh toán tại các điểm chấp nhận VIETQRPay BVBank. Không chỉ dừng lại việc tạo ra tiện ích, tính năng mới, chúng tôi đồng thời cũng nhanh chóng nâng cấp lên chuẩn IBFT 2.0, giúp tăng tốc độ và năng lực xử lý giao dịch 24/7 nâng cao trải nghiệm thanh toán cho người dùng.
Chúng tôi cũng rất tự hào khi được NAPAS vinh danh là Ngân hàng triển khai các dự án mang tính đổi mới nổi bật - Outstanding Bank with Innovative Service. Điều này đã minh chứng không chỉ sự nỗ lực của BVBank mà tính hiệu quả, trải nghiệm tốt từ các giải pháp thanh toán BVBank mang đến cho khách hàng”, ông Nguyễn Thiện Tâm - Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BVBank chia sẻ.
Năm 2025 BVBank cũng được ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật trong hoạt động thanh toán số khi tổng giao dịch chuyển tiền Napas 24/7 tăng mạnh cả về giá trị lẫn số lượng so với 2024, cụ thể số lượng giao dịch tăng gần gấp 3 lần, giá trị giao dịch tăng 1,4 lần. Đồng thời, BVBank chính thức tham gia thị trường thanh toán với vai trò Ngân hàng Thanh toán, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng thanh toán.
Song song đó, điểm nhấn của năm là việc ra mắt giải pháp Digistore với các tính năng: xuất hóa đơn điện tử, chữ ký số từ xa, phát âm thanh thanh toán Paysound, đa phương thức thanh toán các dòng thẻ trên Smart POS… đưa BVBank trở thành Ngân hàng tiên phong cung cấp nền tảng giải pháp số hóa toàn diện cho nhà bán hàng.
Cùng với lợi thế tiên phong triển khai VIETQRGlobal và VIETQRPay, BVBank tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán, gia tăng chất lượng dịch vụ và đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, an toàn và bền vững đến với khách hàng.
