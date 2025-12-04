Giá vàng cầm cự mốc 4.200 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng phiên thứ hai liên tiếp

Khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới có thể đã được phản ánh hết vào giá vàng...

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/12), về sát hơn nữa mốc 4.200 USD/oz, dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất được cung cố sau báo cáo việc làm xấu hơn dự báo. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 3,3 USD/oz, tương đương giảm 0,08%, còn 4.204,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 4.232,5 USD/oz.

Giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên này khi vượt qua mốc 59 USD/oz, trước khi chốt phiên ở mức 58,55 USD/oz, tăng 0,06% so với phiên trước. Năm nay, giá bạc đã tăng hơn 100%.

Hôm thứ Ba, giá vàng giao ngay đã giảm 0,6% khi đóng cửa. Phiên này, có lúc giá vàng tăng vượt mức 4.240 USD/oz, nhưng không giữ được thành quả tăng cho tới cuối phiên dù được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, khu vực tư nhân của Mỹ mất 32.000 việc làm trong tháng 11, trong khi kỳ vọng là có thêm 10.000 công việc.

Sau khi báo cáo này được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Cùng với đó, đồng USD giảm giá mạnh, với chỉ số Dollar Index sụt giảm 0,5% về mức 98,9 điểm.

Những diễn biến này đều có lợi cho giá vàng, tài sản vừa không mang lãi suất, vừa được định giá bằng USD.

“Dữ liệu việc làm không đạt kỳ vọng, cùng với việc giá bạc lập kỷ lục mới, đã nâng đỡ giá vàng”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Dù vậy, giá vàng vẫn giảm và đang cầm cự mốc chủ chốt 4.200 USD/oz cho thấy khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới có thể đã được phản ánh hết vào giá vàng và giá kim loại quý này đang chờ một chất xúc tác mới để bứt phá, chẳng hạn một tín hiệu mềm mỏng hơn từ Fed cho năm 2026.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.046,6 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ này đã bán ròng tổng cộng 3,8 tấn vàng.

Thị trường hiện đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà nghiên cứu hàng hóa cơ bản Nitesh Shah của công ty WisdomTree cho rằng mức giá vàng hiện nay phản ánh đúng giá trị thực và dư địa giảm của giá vàng là rất hạn chế. Ông nói thêm rằng những nhà đầu tư có ý định chờ giá vàng điều chỉnh sâu sẽ phải thất vọng vì giá vàng đang có được sự hỗ trợ vững chắc từ tình trạng yếu đi của kinh tế Mỹ - vấn đề sẽ buộc Fed phải giảm lãi suất vào tuần tới trong năm 2026, khiến đồng USD mất giá và đẩy lợi suất trái phiếu cả thực và danh nghĩa xuống mức thấp hơn.

Theo quan điểm của ông Shah, sau một giai đoạn tích lũy ngắn vừa qua, giá vàng đã xây dựng được một vùng hỗ trợ vững chắc quanh ngưỡng 4.200 USD/oz.

Còn theo ông Haberkorn, giá bạc có thể sớm đạt mốc 60 USD/oz do mối lo về sự khan hiếm của nguồn cung bạc trên các sàn giao dịch. Năm nay, giá bạc được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt của nguồn cung bạc so với nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu, cộng thêm việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng.

Lúc 6h10 sáng nay (4/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,8 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,09%, giao dịch ở mức 4.207,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 133,9 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.140 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.