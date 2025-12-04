11 tháng 2025, Đồng Nai giải ngân gần 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 11, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân đạt gần 16.000 tỷ đồng, nếu loại trừ hơn 9.200 tỷ đồng vốn được phép kéo dài và vốn bổ sung, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt trên 57%, cao hơn mức bình quân cả nước...

Năm 2025, kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phân bổ là gần 37.000 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là gần 32.000 tỷ đồng và kế hoạch vốn do UBND tỉnh giao thêm là hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 25/11/2025, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân đạt gần 16.000 tỷ đồng, đạt gần 43% kế hoạch vốn tỉnh giao.

Với tổng số vốn đã được giải ngân, trường hợp không tính số kế hoạch vốn hơn 9.200 tỷ đồng (gồm hơn 8.000 tỷ của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 và số kế hoạch mới giao bổ sung 1.200 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh Đồng Nai đến thời điểm cuối tháng 11/2025 đạt hơn 57% kế hoạch vốn tỉnh giao, cao hơn số giải ngân bình quân cả nước (tỷ lệ giải ngân vốn bình quân cả nước đạt 56,6%).

Trong khi đó, nếu tính theo kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng vốn đã giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trường hợp không tính số vốn kế hoạch hơn 9.200 ngàn tỷ đồng (cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành và vốn giao bổ sung), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai đến ngày 25/11/2025, đạt 70% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch (sau khi đã trừ đi nguồn vốn kế hoạch hơn 9.200 ngàn tỷ đồng), trong thời gian còn lại của năm 2025, tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành giải ngân nguồn vốn còn lại hơn 6.700 tỷ đồng.

Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Dự ước GRDP quý 4 tăng 10,73% góp phần đưa tăng trưởng cả năm đạt 9,63% so với năm 2024 - vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao (8,5%)

Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục đóng vai trò “đầu kéo” cho tăng trưởng GRDP của cả tỉnh. Dự ước quý 4/2025 tăng 13,57%, trong đó công nghiệp tăng 11,98%. Tính chung cả năm, khu vực này tăng 11,52%, riêng ngành công nghiệp tăng 10,42%.

Các nhóm ngành chủ lực như dệt may – da giày, sản xuất kim loại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 7,2% đến 20,77%. Nhiều doanh nghiệp phục hồi mạnh nhờ đơn hàng dồi dào khi thị trường thế giới cải thiện và nhờ môi trường điều hành linh hoạt, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Cùng với đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế, theo đánh giá của Thống kê tỉnh Đồng Nai, hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 11 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 hơn 3 tỷ USD; tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 31,7 tỷ USD, tăng 17,18% so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất của tỉnh với kim ngạch gần 11 tỷ USD, chiếm 34,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, tỉnh cũng nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia hơn 22 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa của Đồng Nai đạt xuất siêu khoảng 9,7 tỷ USD; bình quân tháng xuất siêu đạt 884 triệu USD.