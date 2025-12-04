Quảng Trị: Thu ngân sách vượt dự toán, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
04/12/2025, 10:53
Kinh tế Quảng Trị 11 tháng đầu năm 2025 ghi nhận kết quả tích cực, với thu ngân sách vượt dự toán, tạo nguồn lực vững chắc cho phát triển địa phương. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch, là điểm nghẽn cần tháo gỡ để thúc đẩy tăng trưởng bền vững...
Trong phiên họp thường kỳ ngày 3/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2025. Theo đó, ngành nông nghiệp của tỉnh cơ bản ổn định, mặc dù năng suất một số cây trồng giảm do ảnh hưởng của mưa bão. Chăn nuôi tiếp tục phục hồi với tổng sản lượng xuất chuồng 11 tháng đạt hơn 139 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản cũng tăng 1,6%, nhờ vào công tác quản lý khai thác và chống khai thác IUU được thực hiện nghiêm túc.
Ngành công nghiệp của Quảng Trị duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 8,2% trong 11 tháng. Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai tích cực, như Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt hơn 96% tiến độ, thủy điện La Trọng đã hoàn thành xây dựng và đang chuẩn bị đóng điện chạy thử. Các dự án truyền tải điện như Trạm biến áp 500kV Quảng Trị cũng đang được đẩy nhanh thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng quan trọng của tỉnh.
Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch cũng phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng tăng 12,5%, lượng khách du lịch đạt hơn 9,19 triệu lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ, mang về tổng thu từ du lịch 10.569 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 12.704 tỷ đồng, vượt 13,9% dự toán Trung ương và 6,9% dự toán địa phương.
Tuy nhiên, Quảng Trị vẫn đối mặt với một số thách thức. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 44,55% kế hoạch Thủ tướng giao; nhiều dự án trọng điểm còn gặp vướng mắc, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Một số dự án lớn như Cảng Hàng không Quảng Trị, đường ven biển, đường vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới, các dự án năng lượng cần giải pháp mạnh để tháo gỡ. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản và xử lý rác thải ở một số địa phương còn hạn chế. Việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp vẫn lúng túng, ảnh hưởng đến tiến độ công việc, trong khi nhiều công trình bị thiệt hại nặng do mưa lũ cần nguồn lực lớn để khắc phục nhanh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương quán triệt tinh thần “tăng tốc - quyết liệt - hiệu quả” trong tháng cuối cùng của năm 2025. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc từng dự án trọng điểm như Cảng Hàng không Quảng Trị, đường ven biển, cao tốc Bắc - Nam, Khu bến cảng Mỹ Thủy, các dự án nhiệt điện và thủy điện, khu công nghiệp; đồng thời tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách, phấn đấu vượt cao so với dự toán; chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và đời sống nhân dân; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đặc biệt sau mưa lũ.
