BW Industrial công bố hợp tác chiến lược với tổ chức đầu tư quốc tế

Ngày 16/1, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW (“BW”) vừa công bố thành lập liên doanh hợp tác chiến lược với một tổ chức đầu tư quốc tế trị giá 120 triệu USD, để phát triển danh mục các dự án công nghiệp chất lượng cao tại những trung tâm công nghiệp trọng điểm trên cả nước.

BW sẽ đảm nhiệm vai trò là nhà quản lý tài sản và phát triển dự án, phụ trách toàn bộ các hoạt động từ tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển dự án, vận hành đến quản lý đầu tư.

Hình ảnh minh hoạ một dự án nhà xưởng xây sẵn của BW.

Quan hệ đối tác này được xây dựng trên nền tảng năng lực triển khai đã được khẳng định và vị thế dẫn đầu thị trường của BW trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, cùng với nền tảng quản lý tài sản đã được vận hành bài bản của công ty. Quan hệ đối tác này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường bất động sản công nghiệp đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam, được thúc đẩy bởi xu hướng tiếp tục phát triển mở rộng ngành sản xuất, đầu tư nước ngoài được duy trì bền vững và tăng trưởng, và bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định của đất nước.

Đáng chú ý, bất chấp những bất ổn liên quan đến thuế quan, nhiều tập đoàn sản xuất lớn – hay còn gọi là “Ong Chúa” – gần đây vẫn tiếp tục công bố các cam kết đầu tư lớn vào Việt Nam, qua đó tái khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên doanh được thành lập với ba dự án đang trong giai đoạn phát triển, có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 270.000 m2, cùng một danh mục các cơ hội đầu tư tiềm năng. Dự kiến khi đi vào hoạt động vào năm 2026–2027, các dự án này sẽ được hưởng lợi từ việc kết nối trực tiếp tới các hệ thống cao tốc chính, sân bay quốc tế và cảng biển, cùng lợi thế về vị trí chiến lược, qua đó đáp ứng hiệu quả nhu cầu của các khách thuê trong lĩnh vực điện tử, ô tô và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Phát huy thế mạnh triển khai và cho thuê dự án và sự am hiểu sâu sắc thị trường của BW, liên doanh sẽ tập trung phát triển các dự án bất đông sản công nghiệp hiện đại và quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà xưởng xây sẵn chất lượng cao, có tính linh hoạt từ các doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước đang tăng trưởng nhanh.

Chia sẻ về sự kiện này, bà Fion Ng, Giám đốc Điều hành (COO) của BW, nhấn mạnh: “Việc thành lập liên doanh chiến lược với một nhà đầu tư tổ chức toàn cầu là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của BW. Sự hợp tác này không chỉ giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng đối với nhà xưởng xây sẵn, mà còn góp phần phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm triển khai của BW và năng lực đầu tư quốc tế của đối tác sẽ tạo nền tảng vững chắc để mang lại giá trị bền vững cho các bên và đóng góp cho sự phát triển công nghiệp dài hạn của Việt Nam.”

Hình ảnh phối cảnh minh họa một trong các dự án đang trong giai đoạn phát triển.

Kể từ khi thành lập năm 2018, BW đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và từng bước khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến tháng 12/2025, BW đã cho thuê hơn 4 triệu m2 diện tích sàn với hơn 470 khách thuê, trong đó hơn 90% là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Định hướng phát triển của BW hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Theo báo cáo quý 3/2025 của Cushman & Wakefield, tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam duy trì ở mức cao, khoảng 90%, cho thấy nhu cầu bền vững đối với các nhà xưởng công nghiệp hiện đại, đạt chuẩn đầu tư của các tổ chức toàn cầu.

Nhu cầu này tiếp tục được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của dòng vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn FDI giải ngân năm 2025 đạt mức kỷ lục; số dự án được cấp phép mới tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lĩnh vực chế biến – chế tạo thu hút tỷ trọng lớn nhất, chiếm gần 60% tổng vốn FDI đăng ký mới(1).

Xu hướng này càng được củng cố khi hơn một nửa số dự án FDI mới trong lĩnh vực sản xuất lựa chọn thuê nhà xưởng xây sẵn(2), giúp các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường rút ngắn thời gian triển khai và nhanh chóng đi vào vận hành.

