Các “ông lớn” chip Hàn Quốc tăng tốc đầu tư vào Trung Quốc để giải bài toán thiếu hụt bộ nhớ AI

Trọng Hoàng

01/04/2026, 08:38

Samsung Electronics và SK hynix đồng loạt gia tăng đầu tư vào các nhà máy tại Trung Quốc nhằm nhanh chóng mở rộng nguồn cung chip nhớ, trong bối cảnh nhu cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo bùng nổ và thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng.

Nhà máy của Samsung Electronics tại Tây An, Trung Quốc. Ảnh: Samsung Electronics

Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu chip nhớ tăng mạnh, Samsung Electronics và SK hynix đang tăng tốc đầu tư vào các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc nhằm tận dụng năng lực sẵn có và rút ngắn thời gian mở rộng nguồn cung.

Theo báo The Korea Times, Samsung đã đầu tư 465,4 tỷ won (tương đương 308,8 triệu USD) vào nhà máy tại Tây An (Thiểm Tây) trong năm 2025, tăng 67,5% so với năm trước. Trong khi đó, SK hynix chi 581,1 tỷ won cho nhà máy tại Vô Tích (Giang Tô), tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đồng thời rót thêm 440,6 tỷ won vào cơ sở tại Đại Liên (Liêu Ninh), tăng 52%.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng đầu tư vào các nhà máy hiện hữu là giải pháp thực tế trong ngắn hạn. “Xây dựng một nhà máy mới thường mất từ 3-5 năm, trong khi tối ưu hóa các cơ sở tại Trung Quốc giúp phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường”, ông Lee Byung-chul, chuyên gia tại Sejong Institute, nhận định.

ÁP LỰC THIẾU HỤT NGUỒN CUNG TOÀN CẦU

Hiện nhà máy Tây An - cơ sở sản xuất chip nhớ duy nhất ở nước ngoài của Samsung - đóng góp khoảng 40% sản lượng NAND của hãng. Với SK hynix, nhà máy Vô Tích chiếm hơn 30% sản lượng DRAM toàn cầu, còn Đại Liên là trung tâm sản xuất NAND.

Nhà máy của SK hynix tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: SK Hynix 

Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp gần như “đóng băng” đầu tư tại Trung Quốc trong năm 2023, trước khi quay lại mở rộng mạnh mẽ từ năm 2024 đến nay.

Theo ông Troy Stangarone thuộc Carnegie Mellon Institute for Strategy & Technology, động thái này phản ánh áp lực lớn từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ AI toàn cầu, khi cả DRAM và NAND trong năm nay gần như đã “cháy hàng”.

Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs dự báo thị trường DRAM năm 2026 sẽ thiếu hụt khoảng 4,9% nhu cầu - mức nghiêm trọng nhất trong 15 năm. Tình trạng thiếu NAND cũng được nâng dự báo lên 4,2%.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là thị trường tiêu thụ lớn. Theo S&P Global Ratings, quốc gia này chiếm tỷ trọng đáng kể trong thị trường chip cho máy tính cá nhân và điện thoại thông minh toàn cầu, qua đó trở thành điểm đến chiến lược của các nhà sản xuất chip.

YẾU TỐ ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ ÁP LỰC TỪ CÔNG NGHỆ

Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, Trung Quốc cũng chủ động thúc đẩy hợp tác. Mới đây, ông Zheng Shanjie, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đã gặp Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và kêu gọi doanh nghiệp này mở rộng đầu tư tại nước này.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn không hoàn toàn thuận lợi. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang tạo ra rào cản đáng kể. Từ tháng 8/2025, các doanh nghiệp nước ngoài không còn được tự do đưa thiết bị sản xuất chip của Mỹ vào Trung Quốc mà phải xin cấp phép hằng năm.

Theo giới phân tích, điều này buộc các tập đoàn Hàn Quốc phải tận dụng tối đa cơ sở hiện hữu thay vì mở rộng quy mô mới. Nếu căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, các doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh chiến lược sản xuất toàn cầu trong dài hạn.

Dù nhu cầu hiện tại rất lớn, thị trường chip nhớ vẫn đối mặt với yếu tố bất định từ công nghệ. Google недавно công bố thuật toán TurboQuant có thể giảm nhu cầu bộ nhớ xuống chỉ còn khoảng 1/6 so với hiện tại.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại nhu cầu chip nhớ có thể suy yếu trong tương lai, đồng thời gây áp lực lên cổ phiếu của các nhà sản xuất như Samsung Electronics và SK hynix.

Trong bối cảnh đó, cuộc đua đầu tư vào Trung Quốc không chỉ là giải pháp ngắn hạn để giải “cơn khát” chip AI, mà còn phản ánh bài toán chiến lược phức tạp giữa nhu cầu thị trường, rủi ro công nghệ và áp lực địa chính trị toàn cầu.

Đọc thêm

Cần thiết lập các khu thử nghiệm đặc biệt không cần xin phép

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra những việc cần làm ngay để phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi là cho phép hình thành một số khu thử nghiệm đặc biệt, tại đây các thử nghiệm không phải xin phép. Các sandbox hiện nay rất chậm vì các thủ tục xin phép và mọi người cũng ngại quyết...

Triển khai dự án Trung tâm Đào tạo phẫu thuật robot Việt - Trung

Bệnh viện Trung ương Huế vừa ký kết hợp tác với MicroPort MedBot (Trung Quốc) và Hanoi Foreign Medical (HFM), để triển khai dự án thành lập Trung tâm Đào tạo phẫu thuật robot Việt - Trung đầu tiên tại Việt Nam...

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Lĩnh vực thực tế mở rộng (Extended Reality - XR), bao gồm thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR), thực tế ảo (Virtual Reality - VR) và thực tế hỗn hợp (Mixed Reality – MR), đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể và thâm nhập vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Với những tiến bộ công nghệ không ngừng và khả năng kết nối ngày càng tăng, XR nắm giữ tiềm năng to lớn để định hình lại cách con người tương tác với thông tin kỹ thuật số và chính thực tế, đòi hỏi sự đổi mới và hợp tác có trách nhiệm giữa các ngành và lĩnh vực.

Ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy vừa chính thức được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội...

Thông tư 15 và nền móng cho thị trường tài sản mã hóa

Sự minh bạch từ hoạt động tài chính của các tổ chức được cấp phép thí điểm là “gốc rễ” cho sự phát triển bền vững của toàn bộ thị trường tài sản mã hóa quốc gia...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thúc đẩy ESG và tài chính xanh bền vững trong nông nghiệp

Không để nợ thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển

VN-Index tiếp tục đà đi lên hướng tới vùng 1.710 điểm

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, tự doanh "xuống tiền" gom

KDI Holdings kỷ niệm 10 năm thành lập: Một thập kỷ kiến tạo và phát triển

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

