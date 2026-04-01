Các “ông lớn” chip Hàn Quốc tăng tốc đầu tư vào Trung Quốc để giải bài toán thiếu hụt bộ nhớ AI

Samsung Electronics và SK hynix đồng loạt gia tăng đầu tư vào các nhà máy tại Trung Quốc nhằm nhanh chóng mở rộng nguồn cung chip nhớ, trong bối cảnh nhu cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo bùng nổ và thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng.

Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu chip nhớ tăng mạnh, Samsung Electronics và SK hynix đang tăng tốc đầu tư vào các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc nhằm tận dụng năng lực sẵn có và rút ngắn thời gian mở rộng nguồn cung.

Theo báo The Korea Times, Samsung đã đầu tư 465,4 tỷ won (tương đương 308,8 triệu USD) vào nhà máy tại Tây An (Thiểm Tây) trong năm 2025, tăng 67,5% so với năm trước. Trong khi đó, SK hynix chi 581,1 tỷ won cho nhà máy tại Vô Tích (Giang Tô), tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đồng thời rót thêm 440,6 tỷ won vào cơ sở tại Đại Liên (Liêu Ninh), tăng 52%.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng đầu tư vào các nhà máy hiện hữu là giải pháp thực tế trong ngắn hạn. “Xây dựng một nhà máy mới thường mất từ 3-5 năm, trong khi tối ưu hóa các cơ sở tại Trung Quốc giúp phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường”, ông Lee Byung-chul, chuyên gia tại Sejong Institute, nhận định.

ÁP LỰC THIẾU HỤT NGUỒN CUNG TOÀN CẦU

Hiện nhà máy Tây An - cơ sở sản xuất chip nhớ duy nhất ở nước ngoài của Samsung - đóng góp khoảng 40% sản lượng NAND của hãng. Với SK hynix, nhà máy Vô Tích chiếm hơn 30% sản lượng DRAM toàn cầu, còn Đại Liên là trung tâm sản xuất NAND.

Nhà máy của SK hynix tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: SK Hynix

Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp gần như “đóng băng” đầu tư tại Trung Quốc trong năm 2023, trước khi quay lại mở rộng mạnh mẽ từ năm 2024 đến nay.

Theo ông Troy Stangarone thuộc Carnegie Mellon Institute for Strategy & Technology, động thái này phản ánh áp lực lớn từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ AI toàn cầu, khi cả DRAM và NAND trong năm nay gần như đã “cháy hàng”.

Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs dự báo thị trường DRAM năm 2026 sẽ thiếu hụt khoảng 4,9% nhu cầu - mức nghiêm trọng nhất trong 15 năm. Tình trạng thiếu NAND cũng được nâng dự báo lên 4,2%.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là thị trường tiêu thụ lớn. Theo S&P Global Ratings, quốc gia này chiếm tỷ trọng đáng kể trong thị trường chip cho máy tính cá nhân và điện thoại thông minh toàn cầu, qua đó trở thành điểm đến chiến lược của các nhà sản xuất chip.

YẾU TỐ ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ ÁP LỰC TỪ CÔNG NGHỆ

Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, Trung Quốc cũng chủ động thúc đẩy hợp tác. Mới đây, ông Zheng Shanjie, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đã gặp Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và kêu gọi doanh nghiệp này mở rộng đầu tư tại nước này.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn không hoàn toàn thuận lợi. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang tạo ra rào cản đáng kể. Từ tháng 8/2025, các doanh nghiệp nước ngoài không còn được tự do đưa thiết bị sản xuất chip của Mỹ vào Trung Quốc mà phải xin cấp phép hằng năm.

Theo giới phân tích, điều này buộc các tập đoàn Hàn Quốc phải tận dụng tối đa cơ sở hiện hữu thay vì mở rộng quy mô mới. Nếu căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, các doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh chiến lược sản xuất toàn cầu trong dài hạn.

Dù nhu cầu hiện tại rất lớn, thị trường chip nhớ vẫn đối mặt với yếu tố bất định từ công nghệ. Google недавно công bố thuật toán TurboQuant có thể giảm nhu cầu bộ nhớ xuống chỉ còn khoảng 1/6 so với hiện tại.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại nhu cầu chip nhớ có thể suy yếu trong tương lai, đồng thời gây áp lực lên cổ phiếu của các nhà sản xuất như Samsung Electronics và SK hynix.

Trong bối cảnh đó, cuộc đua đầu tư vào Trung Quốc không chỉ là giải pháp ngắn hạn để giải “cơn khát” chip AI, mà còn phản ánh bài toán chiến lược phức tạp giữa nhu cầu thị trường, rủi ro công nghệ và áp lực địa chính trị toàn cầu.