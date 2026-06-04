Thêm 2 nhà hàng một sao Michelin cho Việt Nam

Tối ngày 4/6, danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn tại ba thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng năm 2026 đã được công bố. Đây là lần thứ tư Michelin Guide tổ chức tại Việt Nam...

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt khi cộng đồng ẩm thực toàn cầu kỷ niệm 100 năm ra đời của Sao Michelin. Kể từ khi hệ thống xếp hạng Sao Michelin (Michelin Star) chính thức được giới thiệu vào năm 1926, Michelin Guide đã không ngừng tôn vinh nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao và ghi nhận các nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc.

Theo đó, danh sách tuyển chọn năm 2026 giới thiệu 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin Star (trong đó bao gồm 2 nhà hàng mới), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (trong đó bao gồm 11 cơ sở mới), 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn dựa trên chất lượng các món ăn phục vụ (trong đó bao gồm 9 cơ sở mới), cùng với 3 nhà hàng thuộc cộng đồng Sao Xanh Michelin (bao gồm 1 nhà hàng mới).

Lần đầu tiên trong 4 năm MichelinGuide công bố danh sách tuyển chọn các cơ sở ăn uống tại Việt Nam, số lượng nhà hàng đạt Sao Michelin chạm đến hai chữ số — tín hiệu cho thấy ẩm thực Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với chuẩn mực đặt ra ngày càng cao. Và đằng sau cột mốc này là một thế hệ tài năng ẩm thực ấp ủ bản sắc và tham vọng ngày càng rõ nét.

“Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị lột thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng - những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình,” ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide, chia sẻ.

Tổng số nhà hàng đạt một sao Michelin tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tăng lên con số 11.

Ở hạng mục được quan tâm nhất - Michelin Star (sao Michelin), cẩm nang ẩm thực năm nay trao một sao cho 2 nhà hàng mới gồm: ONVIT tại Hà Nội và Upstairs tại TP. Hồ Chí Minh. Với kết quả này, tổng số nhà hàng đạt một sao Michelin tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng lên con số 11.

Nhà hàng ONVIT (Hà Nội) là nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam đạt một Sao Michelin, nổi bật với thực đơn tasting được Chef Joon Hyuk Chi kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu Việt Nam cao cấp.

Nhà hàng Upstairs (TP. Hồ Chí Minh) với không gian chỉ với bốn bàn nằm phía trên một wine bar, được Chef Hiệp Trương lựa chọn để giới thiệu những thực đơn tasting Việt Nam hiện đại được xây dựng trên cảm hứng từ ẩm thực miền Trung.

Hai nhà hàng mới này sẽ gia nhập danh sách đạt một Sao Michelin cùng với những cái tên đã được vinh danh trước đó, bao gồm: Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Triều, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining (TP.HCM); và La Maison 1888 (Đà Nẵng).

11 cái tên đạt một sao Michelin 2026 của Việt Nam.

Trong khi đó, hạng mục Sao Xanh Michelin năm nay gọi tên nhà hàng Tales by Chapter (TP. Hồ Chí Minh), nhờ áp dụng nghiêm túc mô hình không rác thải và phục vụ thực đơn thuần thực vật theo mùa. Nguồn nguyên liệu của nhà hàng được thu hoạch từ trang trại sinh thái đối tác tại Đà Lạt và vườn cây trên sân thượng của quán. Đội ngũ làm bếp đã tận dụng các phần nguyên liệu cắt tỉa dư thừa để lên men sáng tạo thành nước cốt nấm (garum) và men koji ngô, đồng thời ủ các chất thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng...

Năm nay, danh sách đạt giải Bib Gourmand năm 2026 tăng lên 72 địa điểm, với thêm 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh – một minh chứng rõ nét cho thấy món ăn ngon không nhất thiết phải đi đôi với giá thành đắt đỏ. Ngoài những nhà hàng được trao Sao Michelin và giải Bib Gourmand, các thẩm định viên của Michelin Guide còn gợi ý thêm những cơ sở ăn uống với món ăn có chất lượng xuất sắc đã thành công chinh phục họ.

Chính thức được giới thiệu trong danh sách tuyển chọn năm 2026, giải thưởng Màn ra mắt ấn tượng của năm (Opening of the Year Award) vinh danh cá nhân hoặc tập thể đã tạo nên một nhà hàng mới nổi bật trong vòng 12 tháng qua. Năm nay, giải thưởng được trao cho đầu bếp Chris Fong của nhà hàng NÔM tại TP. Hồ Chí Minh.

Lấy cảm hứng từ chữ Nôm cổ của Việt Nam, NÔM kết nối lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua những món ăn biểu tượng, được tái hiện theo hướng sáng tạo cùng các “bảo tàng mini” với vật dụng thủ công truyền thống, mang đến hành trình giàu tính trải nghiệm để khám phá chiều sâu di sản ẩm thực Việt Nam.

Giải thưởng Đầu bếp trẻ xuất sắc của Michelin Guide năm nay thuộc về đầu bếp Trần Phước Hậu đến từ nhà hàng The Monkey Gallery Dining tại TP. Hồ Chí Minh. Nổi tiếng với sự am tường kỹ thuật nấu ăn kiểu Pháp cùng sự gắn bó sâu sắc với hương vị miền Trung Việt Nam, đầu bếp Trần Phước Hậu đã xây dựng nên những thực đơn vừa tôn vinh cội nguồn, vừa thể hiện kỹ thuật ẩm thực tinh tế.

Hạng mục Sao Xanh Michelin năm nay gọi tên nhà hàng Tales by Chapter (TP. Hồ Chí Minh).

Năm nay, tất cả các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn tiếp tục được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu: Chất lượng nguyên liệu; Tài nghệ nấu ăn; Sự hài hòa hương vị; Cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn; và Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.