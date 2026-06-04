Thêm 2 nhà hàng một sao Michelin cho Việt Nam

Tối ngày 4/6, danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn tại ba thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng năm 2026 đã được công bố. Đây là lần thứ tư Michelin Guide tổ chức tại Việt Nam...
Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn
năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt khi cộng đồng ẩm thực toàn cầu kỷ niệm 100
năm ra đời của Sao Michelin. Kể từ khi hệ thống xếp hạng Sao Michelin (Michelin
Star) chính thức được giới thiệu vào năm 1926, Michelin Guide đã không ngừng
tôn vinh nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao và ghi nhận các nhà hàng mang đến trải
nghiệm ẩm thực xuất sắc.
Theo đó, danh sách tuyển chọn năm 2026 giới thiệu
193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin Star (trong đó bao gồm
2 nhà hàng mới), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (trong đó bao gồm 11 cơ
sở mới), 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn dựa trên chất lượng các món ăn phục
vụ (trong đó bao gồm 9 cơ sở mới), cùng với 3 nhà hàng thuộc cộng đồng Sao Xanh
Michelin (bao gồm 1 nhà hàng mới).
Lần đầu tiên trong 4 năm MichelinGuide công bố danh sách tuyển chọn các cơ sở ăn uống tại Việt Nam, số lượng nhà
hàng đạt Sao Michelin chạm đến hai chữ số — tín hiệu cho thấy ẩm thực Việt Nam
đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với chuẩn mực đặt ra ngày càng cao. Và
đằng sau cột mốc này là một thế hệ tài năng ẩm thực ấp ủ bản sắc và tham vọng ngày
càng rõ nét.
“Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt
Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị lột thành điểm đến ẩm thực có định
hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh
sách năm nay chính là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng
- những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên
những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình,” ông Gwendal Poullennec, Giám đốc
Quốc tế của Michelin Guide, chia sẻ.
Ở hạng mục được quan tâm nhất - Michelin Star (sao Michelin), cẩm nang ẩm thực năm nay trao một sao cho 2 nhà hàng mới gồm: ONVIT tại Hà Nội và Upstairs tại TP. Hồ Chí Minh. Với kết quả này, tổng số nhà hàng đạt một sao Michelin tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng lên con số 11.
Nhà hàng ONVIT (Hà Nội) là nhà hàng Hàn Quốc đương
đại đầu tiên tại Việt Nam đạt một Sao Michelin, nổi bật với thực đơn tasting được
Chef Joon Hyuk Chi kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu Việt Nam
cao cấp.
Nhà hàng Upstairs (TP. Hồ Chí Minh) với không
gian chỉ với bốn bàn nằm phía trên một wine bar, được Chef Hiệp Trương lựa chọn
để giới thiệu những thực đơn tasting Việt Nam hiện đại được xây dựng trên cảm hứng
từ ẩm thực miền Trung.
Hai nhà hàng mới này sẽ gia nhập danh sách
đạt một Sao Michelin cùng với những cái tên đã được vinh danh trước đó, bao gồm:
Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Triều, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco
Dining (TP.HCM); và La Maison 1888 (Đà Nẵng).
Trong khi đó, hạng mục Sao Xanh Michelin năm nay gọi tên nhà hàng Tales by Chapter (TP. Hồ Chí
Minh), nhờ áp dụng
nghiêm túc mô hình không rác thải và phục vụ thực đơn thuần thực vật theo mùa.
Nguồn nguyên liệu của nhà hàng được thu hoạch từ trang trại sinh thái đối tác tại
Đà Lạt và vườn cây trên sân thượng của quán. Đội ngũ làm bếp đã tận dụng các phần
nguyên liệu cắt tỉa dư thừa để lên men sáng tạo thành nước cốt nấm (garum) và
men koji ngô, đồng thời ủ các chất thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng...
Năm nay, danh sách đạt giải Bib Gourmand năm
2026 tăng lên 72 địa điểm, với thêm 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh – một minh
chứng rõ nét cho thấy món ăn ngon không nhất thiết phải đi đôi với giá thành đắt
đỏ. Ngoài những nhà hàng được trao Sao Michelin và giải Bib Gourmand, các thẩm
định viên của Michelin Guide còn gợi ý thêm những cơ sở ăn uống với món ăn có chất lượng xuất sắc đã thành công chinh phục
họ.
Chính thức được giới thiệu trong danh sách tuyển
chọn năm 2026, giải thưởng Màn ra mắt ấn tượng của năm (Opening of the Year Award)
vinh danh cá nhân hoặc tập thể đã tạo nên một nhà hàng mới nổi bật trong vòng
12 tháng qua. Năm nay, giải thưởng được trao cho đầu bếp Chris Fong của nhà
hàng NÔM tại TP. Hồ Chí Minh.
Lấy cảm hứng từ chữ Nôm cổ của Việt Nam, NÔM kết nối
lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua những món ăn biểu tượng, được tái hiện
theo hướng sáng tạo cùng các “bảo tàng mini” với vật dụng thủ công truyền thống,
mang đến hành trình giàu tính trải nghiệm để khám phá chiều sâu di sản ẩm thực
Việt Nam.
Giải thưởng Đầu bếp trẻ xuất sắc của Michelin
Guide năm nay thuộc về đầu bếp Trần Phước Hậu đến từ nhà hàng The Monkey
Gallery Dining tại TP. Hồ Chí Minh. Nổi tiếng với sự am tường kỹ thuật nấu ăn kiểu
Pháp cùng sự gắn bó sâu sắc với hương vị miền Trung Việt Nam, đầu bếp Trần Phước
Hậu đã xây dựng nên những thực đơn vừa tôn vinh cội nguồn, vừa thể hiện kỹ thuật
ẩm thực tinh tế.
Năm nay, tất cả các cơ sở ăn uống trong
danh sách tuyển chọn tiếp tục được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide
đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu: Chất lượng nguyên
liệu; Tài nghệ nấu ăn; Sự hài hòa hương vị; Cá tính của đầu bếp được thể hiện
qua món ăn; và Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực
đơn.
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