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Tài sản thực được mã hóa có thể chiếm tới 16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu

Nam Anh

04/06/2026, 18:26

Đến năm 2035, tài sản thực được mã hóa (RWA) có thể chiếm khoảng 10-16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu, với quy mô ước tính lên tới 46,2 nghìn tỷ USD…

Tọa đàm “Xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro tài sản số” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức ngày 4/6.
Tọa đàm “Xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro tài sản số” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức ngày 4/6.

Tại tọa đàm “Xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro tài sản số” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức ngày 4/6, ông Nghiêm Minh Hoàng, Giám đốc Chiến lược Công ty 1Matrix, chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA, cho biết tài sản thực được mã hóa đang nổi lên như một trong những xu hướng tiềm năng nhất của ngành blockchain với quy mô ước tính lên tới 46,2 nghìn tỷ USD vào năm 2035, theo báo cáo của BCG. Và đến năm 2035, tài sản thực được mã hóa có thể chiếm khoảng 10-16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu.

Ông Hoàng cho biết công nghệ blockchain cho phép số hóa nhiều loại tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu, bất động sản hay hàng hóa lên môi trường số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao tính thanh khoản.

Không chỉ kết nối thị trường tài chính truyền thống với hạ tầng số, mô hình này còn mở ra cơ hội tiếp cận các loại tài sản lớn mà trước đây thường chỉ dành cho các tổ chức, đồng thời giúp tăng thanh khoản và mở rộng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

Tài sản thực được mã hóa đang nổi lên như một trong những xu hướng tiềm năng nhất của ngành blockchain với quy mô ước tính lên tới 46,2 nghìn tỷ USD vào năm 2035.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Tether Gold, vàng mã hóa do tập đoàn công nghệ Tether phát triển. Mỗi token được bảo chứng bằng một ounce vàng vật chất lưu ký tại các hầm vàng tại Thụy Sỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm này vừa giữ nguyên vai trò lưu trữ giá trị và phòng ngừa rủi ro của vàng vật chất truyền thống vừa loại bỏ nhiều rào cản về lưu trữ, giao dịch và chuyển nhượng linh hoạt tương tự các tài sản kỹ thuật số hiện đại.

Theo bà Khuất Bích Thủy, Giám đốc Pháp lý và Cấp phép, Tether Việt Nam, thị trường tài sản số toàn cầu đang bước vào giai đoạn quản lý toàn diện và thực thi triệt để. Các quốc gia lớn đã hoàn thiện hệ thống luật định định hình rõ ràng cuộc chơi, điển hình là Liên minh Châu Âu (EU) với Đạo luật MiCA; Mỹ ban hành Đạo luật Clarity, Đạo luật Genius; Georgia ban hành quy định mới về quản lý VASP và stablecoin chặt chẽ…

Do đó, việc định giá một dự án hiện nay không thể chỉ dựa trên tiềm năng tăng giá mà nhà đầu tư cần xem xét bốn yếu tố then chốt, gồm: giấy phép hoạt động; công khai và chứng thực tài sản; hệ thống kiểm soát rủi ro công nghệ và khóa bảo mật; đội ngũ nhân sự điều hành.

Tại Việt Nam, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, đánh giá hành lang pháp lý cho lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam đang được hoàn thiện nhanh chóng. Để đón đầu sự tăng trưởng bứt phá của thị trường, năng lực của những người tham gia cũng cần phát triển với tốc độ tương xứng.

Việc chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực không chỉ giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu đúng về công nghệ, nhận diện đầy đủ các rủi ro mà còn là điều kiện cần để thích ứng với những yêu cầu mới về tuân thủ, quản trị và vận hành thị trường.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch DDC Holdings, cũng cho rằng tài sản mã hoá đang dịch chuyển nhanh, phản ánh quá trình phát triển sau hơn một thập kỷ tăng trưởng và sàng lọc. Nếu giai đoạn 2016 - 2018 thị trường được dẫn dắt bởi làn sóng gọi vốn bằng tiền mã hoá (ICO) thì chu kỳ 2020 - 2021 chứng kiến sự bùng nổ của tài chính phi tập trung (DeFi), token không thể thay thế (NFT) và các mô hình tài chính phi tập trung.

Bước sang giai đoạn hiện nay, thị trường dần trưởng thành hơn với sự tham gia ngày càng rõ nét của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ lớn với các lớp hạ tầng tài chính mới đi cùng sự phát triển của stablecoin, RWA. Theo ông Chinh, thay vì tập trung vào những xu hướng ngắn hạn, dòng tiền dịch chuyển sang các mô hình có khả năng tạo giá trị thực, có ứng dụng cụ thể và gắn với nhu cầu của nền kinh tế.

Từ khóa:

blockchain kinh tế số tài sản mã hóa tài sản số tether

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