Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất kể từ năm 1990

Trong 35 năm qua, GDP bình quân đầu người tăng vượt bậc tại nhiều nền kinh tế châu Á và quốc gia giàu tài nguyên…

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia theo mức tăng GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 1990-2025, dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB). Số liệu đã được điều chỉnh theo lạm phát và chênh lệch sức mua giữa các nền kinh tế.

Guyana đứng đầu bảng xếp hạng nhờ ngành dầu mỏ ngoài khơi phát triển mạnh. Quốc gia này bắt đầu khai thác dầu vào năm 2019 và đạt sản lượng khoảng 225 triệu thùng trong năm 2024, qua đó làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế có chưa đầy 1 triệu dân.

Nhờ sự phát triển của ngành dầu mỏ, GDP bình quân đầu người của quốc gia Nam Mỹ này đã tăng 1.549% kể từ năm 1990, cao nhất trong bảng xếp hạng.

Trung Quốc cũng nổi bật nhờ quy mô tăng trưởng khổng lồ. Trong gần 4 thập kỷ qua, gần 800 triệu người tại nước này đã thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực, chiếm gần 3/4 mức giảm nghèo cùng cực trên toàn cầu.

Cùng với Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh và Hàn Quốc đều nằm trong nhóm những nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng nhanh nhất thế giới kể từ năm 1990. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, với GDP bình quân đầu người tăng 526% trong giai đoạn 1990-2025.

Khác với mức tăng gần đây của Guyana chủ yếu nhờ dầu mỏ, thành quả của phần lớn các nền kinh tế châu Á đến từ nhiều thập kỷ công nghiệp hóa và mở rộng thương mại. Các nền kinh tế châu Á chiếm gần một nửa trong nhóm 25 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng.

Mỹ đứng thứ 88 thế giới, với GDP bình quân đầu người tăng 73% trong giai đoạn 1990-2025. Đây là mức tăng cao nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trong cùng giai đoạn, GDP bình quân đầu người tăng 61% tại Anh, 48% tại Đức, 43% tại Canada và Pháp, 34% tại Nhật Bản.

Năng suất tăng mạnh hơn là một trong những yếu tố giúp GDP bình quân đầu người của Mỹ tăng nhanh hơn nhiều nền kinh tế phát triển khác. Tuy nhiên, mức tăng cao nhất lại tập trung tại các nền kinh tế châu Á và một số quốc gia giàu tài nguyên, cho thấy động lực tăng trưởng toàn cầu đã thay đổi đáng kể kể từ năm 1990.