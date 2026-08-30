Cận cảnh công trường thi công Đại lộ Nam sông Mã

Tháng 4/2025, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, đoạn từ phường Quảng Hưng cũ đến hết địa phận phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, chính thức được khởi công.

Đây là công trình giao thông nhóm B, cấp II, có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Dự án ban đầu được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tiếp quản, tổ chức thực hiện.

Tuyến đường có chiều dài hơn 5,6 km, được đầu tư đồng bộ với các hạng mục nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống điện, thoát nước, cây xanh và thảm cỏ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, hình thành một trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa với đô thị biển Sầm Sơn.

Không chỉ góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, dự án còn được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa khu vực trung tâm với các khu đô thị, khu dịch vụ, du lịch ven biển.

Theo ghi nhận đến cuối tháng 8/2026, dự án đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3/2027.

Tại công trường đoạn qua phường Quảng Phú, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng loạt phương tiện, máy móc được huy động để thực hiện các hạng mục nền đường. Các công nhân liên tục làm việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Thời điểm này, Thanh Hóa bước vào mùa mưa bão, khiến việc thi công ngoài hiện trường gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các nhà thầu vẫn chủ động bố trí nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến tiến độ chung.

Việc đẩy nhanh thi công nền đường được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, tạo tiền đề triển khai các hạng mục tiếp theo và bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Khi đưa vào khai thác, Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 sẽ tạo thêm một trục giao thông đồng bộ từ Quốc lộ 1A và khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa xuống đô thị biển Sầm Sơn.