Công trình 160 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm sắp được “hồi sinh”

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ sở nhà, đất tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng có tổng nguyên giá hơn 242 tỷ đồng, trong đó giá trị còn lại hơn 210 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm mở sổ theo dõi riêng, tính hao mòn tài sản và khẩn trương xây dựng phương án quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất được giao. Việc quản lý, sử dụng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng nằm trên địa bàn phường Hàm Rồng, được khởi công vào tháng 12/2012 và hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 11/2014 với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, công trình không được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Năm 2015, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của thành phố Thanh Hóa cũ.

Đến năm 2019, khi UBND thành phố chuyển sang trụ sở mới, công trình ngừng hoạt động. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, nơi đây tiếp tục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Sau thời gian sử dụng này, công trình lại rơi vào cảnh bỏ không. Việc không được khai thác trong thời gian dài khiến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và quỹ đất.

Nhiều hạng mục tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng xuống cấp sau thời gian dài bỏ không. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần đưa ra phương án nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng. Tuy nhiên, các phương án chưa thể triển khai thành hiện thực.

Đầu năm 2026, UBND phường Hàm Rồng từng đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu tư, chuyển đổi công năng công trình thành trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.

Đáng chú ý, ngày 3/7 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có tờ trình đề nghị được thuê cơ sở nhà, đất tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng để đầu tư dự án Viện dưỡng lão Hàm Rồng.

Sau đề xuất này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các ngành chức năng và địa phương căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế để hướng dẫn, trả lời doanh nghiệp hoặc tham mưu, đề xuất phương án xử lý.

Trong bối cảnh công trình đã bỏ không nhiều năm, việc chuyển giao cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý được xem là bước đi mới nhằm tìm phương án khai thác hiệu quả tài sản công.

Với giá trị tài sản còn lại hơn 210 tỷ đồng, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đang đứng trước yêu cầu phải sớm có phương án sử dụng phù hợp, vừa phát huy hiệu quả quỹ đất và tài sản hiện có, vừa hạn chế tiếp tục phát sinh lãng phí.