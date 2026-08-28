Đại lộ Lê Lợi hơn 1.000 tỷ đồng gấp rút về đích trước 2/9

Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi (tỉnh Thanh Hóa), đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, được phê duyệt đầu tư từ năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 47 tại ngã tư Phú Sơn, điểm cuối nối với nút giao thuộc dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với sân bay Thọ Xuân.

Sau khi hoàn thành, Đại lộ Lê Lợi sẽ được mở rộng lên 43 m, trong đó nền đường rộng 30 m, có dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc thiết kế 50 km/h.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 75%. Tại đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến đường Đặng Việt Châu, nền đường cơ bản hoàn thành. Vỉa hè, cây xanh tại dải phân cách, vạch kẻ đường và hệ thống đèn tín hiệu giao thông đang dần được hoàn thiện.

Ở phía còn lại, các nhà thầu đang khẩn trương hạ cống, hoàn thiện nền đường và triển khai những hạng mục kỹ thuật.

Máy móc, phương tiện được huy động liên tục trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Dự án có hai cây cầu là cầu Cao bắc qua kênh Bắc và cầu Đống bắc qua sông Nhà Lê. Trong đó, cầu Cao đã hoàn thiện, còn cầu Đống đang được mở rộng mặt cầu để đồng bộ với tuyến đường mới.

Để phục vụ thi công, nhiều nhà cao tầng, biệt thự dọc tuyến đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng cho dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, do những khó khăn trong giải phóng mặt bằng và thay đổi chính sách khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dự án được gia hạn đến hết năm 2026.

Trước yêu cầu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương.

Ngành chức năng cũng đã cấm phương tiện lưu thông trên đoạn từ nút giao đường Đặng Việt Châu đến hết cầu Đống để tạo điều kiện cho công trường thi công.

Khi hoàn thành, Đại lộ Lê Lợi mở rộng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến trục chính, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm với sân bay Thọ Xuân, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị Thanh Hóa theo hướng hiện đại.