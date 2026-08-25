Cảnh báo ngập lụt, lũ quét tiếp tục đe dọa nhiều khu vực Thanh Hóa, Nghệ An

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, đến 9 giờ ngày 25/8, lũ trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang biến đổi chậm theo xu thế xuống. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối. Tại khu vực miền núi, người dân cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Hiện mực nước trên sông Mã, sông Âm và sông Yên phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Mã tại trạm Cẩm Thủy trên báo động 2; sông Lèn tại trạm Cụ Thôn trên báo động 3; sông Bưởi trên báo động 2. Trong khi đó, sông Chu vẫn dưới báo động 1.

Lũ trên các sông ở Thanh Hóa đạt đỉnh, nhưng nguy cơ ngập lụt vẫn ở mức cao. Ảnh: CSCC

Lúc 7 giờ ngày 25/8, mực nước sông Mã tại trạm Lý Nhân đạt 9,55 m, trên báo động 1 khoảng 0,05 m; tại Giàng ở mức 3,75 m, dưới báo động 1 khoảng 0,25 m. Sông Bưởi tại trạm Kim Tân đạt 11,64 m, dưới báo động 3 khoảng 0,36 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước sông Mã và sông Yên tiếp tục giảm dần. Riêng sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng đạt đỉnh khoảng 11,75 m trong vài giờ tới, sau đó xuống chậm. Sông Cầu Chày tiếp tục dao động lên, có khả năng tiến gần báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ có thể gây ngập các khu vực trũng thấp ven sông, khu đô thị, khu công nghiệp; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.

Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài đang gây ra nhiều điểm sạt lở, ngập lụt và chia cắt tại các huyện miền núi.

Tại xã Nga My, sạt lở xảy ra tại nhiều điểm trên tuyến đường độc đạo vào bản Na Ngân, khiến gần 740 người bị cô lập. Chính quyền địa phương đang tìm cách tiếp cận bản để kiểm tra tình hình và khắc phục các điểm sạt lở, sớm nối lại giao thông.

Tại xã Nhôn Mai, nước tại các sông, suối dâng nhanh do lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với mưa lớn kéo dài. Cầu treo dẫn vào bản Tân Mai đang đứng trước nguy cơ bị hư hỏng khi một cây đa cổ thụ bật gốc, đổ xuống khu vực cầu, trong khi nước lũ vẫn ở mức cao.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai đi kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn. Ảnh: Bảo Thái

Bản Tân Mai có gần 100 hộ dân, việc đi lại phụ thuộc vào cây cầu treo. Đây cũng là khu vực từng bị chia cắt khi cây cầu cũ bị lũ cuốn trôi vào năm trước.

Tại Nhôn Mai, sạt lở tiếp tục xảy ra trên Quốc lộ 16, nhiều cột điện bị gãy đổ tại khu dân cư. Nước dâng kết hợp sạt lở khiến 63 hộ dân tại bản Phá Mựt bị cô lập.

Trong khi đó, tại xã Tam Thái, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều cầu tràn bị ngập. Các bản Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm với hơn 3.000 người tạm thời bị chia cắt.

Nhiều tuyến giao thông trọng yếu tại Nghệ An cũng bị ảnh hưởng. Một số đoạn trên Quốc lộ 7, đường 541B và Quốc lộ 48D bị ngập, cây cối gãy đổ chắn đường. Tại Km71+300 tuyến đường 543D qua bản Xốp Típ, xã Mường Típ, nhiều khối đá lớn từ trên núi sạt xuống mặt đường, đe dọa an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Cắn khẩn trương di chuyển tảng đá cùng đất đá ra khỏi mặt đường, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Ảnh: Công an Nghệ An

Đáng chú ý, đoạn đường tránh đang thi công cầu Khe Trằng tại xã Thành Bình Thọ bị nước lũ làm đứt, trôi. Quốc lộ 48D qua xã Mường Quàng cũng xuất hiện tình trạng nước dâng cao, khiến giao thông bị chia cắt.

Trước diễn biến mưa lũ, từ 9 giờ ngày 25/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa, xả nước qua tràn nhằm bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho khu vực hạ du.

Theo phương án vận hành, tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 340 đến 1.200 m3/s, gồm lượng nước qua tổ máy phát điện và qua tràn. Lưu lượng xả có thể thay đổi tùy theo lượng nước lũ về hồ.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ lúc 9h45 ngày 25/8. Ảnh: Linh Chi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương vùng hạ du chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và quá trình vận hành hồ chứa, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi cần thiết.

Người dân tại khu vực hạ du, đặc biệt là những nơi ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin, hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm và chủ động các phương án bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương được yêu cầu không chủ quan, nhất là tại các khu vực miền núi, nơi có địa hình dốc và nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.