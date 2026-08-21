Thanh Hóa, Quảng Trị khẩn cấp ứng phó tình trạng sạt lở đất

Trước diễn biến sạt lở đất phức tạp, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, Thanh Hóa và Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và xử lý các điểm nguy cơ cao nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản...

Các hộ dân có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Quan Sơn đang được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời. Ảnh: Đình Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn.

Tại khu vực gần Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, có 17 hộ với 60 nhân khẩu cùng trụ sở Phòng giao dịch và Chi nhánh Dược Quan Sơn nằm trong vùng ảnh hưởng. Sạt lở đã khiến 3 hộ bị hư hỏng, lún sụt nhà cửa; một khu nhà xưởng bị sụt lún nền và tường. Khối đất sạt trượt tiếp tục gây nứt tường, ảnh hưởng công trình phụ của một số hộ dân và đe dọa các hộ còn lại.

Tuyến đường bê tông nối Quốc lộ 217 vào khu dân cư cũng bị sạt trượt, hư hỏng hoàn toàn. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã sơ tán toàn bộ 17 hộ với 60 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại khu vực phía sau các hộ dân dọc đường vào khu bãi bắn của huyện Quan Sơn cũ, có 8 hộ với 34 nhân khẩu sinh sống. Sườn đồi giáp khu dân cư bị sạt, đất đá ảnh hưởng trực tiếp đến công trình của 3 hộ. Khu vực sạt có chiều cao từ chân đến đỉnh khoảng 22 m, chiều dài cung sạt khoảng 40 m. Địa phương đã sơ tán 3 hộ với 8 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tình trạng sạt lở tại 2 khu vực có xu hướng tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi xuất hiện mưa lớn.

UBND xã Quan Sơn được yêu cầu khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào khu vực nguy hiểm. Địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân khi cần thiết và không cho các hộ quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu triển khai đầy đủ phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán và chủ động đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

Để khắc phục lâu dài, UBND xã Quan Sơn phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất kinh phí xử lý 2 điểm sạt lở, gửi Sở Tài chính trước ngày 22/8. Địa phương đồng thời rà soát các hộ không thể ổn định tại chỗ để đề xuất phương án tái định cư, hoàn thành trước ngày 25/8.

Tại tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo vừa tổ chức kiểm tra tiến độ Dự án xử lý khẩn cấp khu vực nguy cơ cao sạt lở tại đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm và khu tái định cư thôn Đạm Thủy, xã Tuyên Phú.

Đồi Phòng Không cao khoảng 170 m, có độ dốc lớn. Điểm sạt lở gần nhất cách khu dân cư khoảng 78 m, phạm vi ảnh hưởng khoảng 2,5 ha. Khu vực này có 53 hộ dân và một trường học nằm trong vùng ảnh hưởng, trong đó 13 hộ ở khu vực có nguy cơ rất cao.

Dự án xử lý khẩn cấp có tổng vốn 35 tỷ đồng, do UBND xã Tuyên Phú làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Bình Trị Thiên thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn và đang được đẩy nhanh thi công.

Các hạng mục xử lý sạt lở đang được khẩn trương thi công tại đồi Phòng Không. Ảnh: Hồng

Tại đồi Phòng Không, nhà thầu đã hoàn thành đào bóc lớp phong hóa, khối lượng đào đất đá và bạt mái ta luy đạt khoảng 150.000/174.000 m3. Các hạng mục xây lắp và hệ thống bảo vệ mái tiếp tục được triển khai nhằm ổn định khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sau khi kiểm tra, ông Lê Văn Bảo yêu cầu UBND xã Tuyên Phú phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tập trung nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo kiểm tra thực địa tại đồi Phòng Không. Ảnh: Hồng

Địa phương được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến tại đồi Phòng Không, chủ động phương án ứng phó mưa lũ, kịp thời cảnh báo và tổ chức di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ cao khi cần thiết, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.