Central Retail chung tay nâng tầm hàng Việt Nam

Central Retail Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của một nhà bán lẻ hiện đại không chỉ tiêu thụ hàng hóa, mà còn đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam, từ thị trường nội địa đến các kênh phân phối quốc tế thông qua định hướng chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam”.

Năm 2025, Central Retail Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, không chỉ thúc đẩy hàng Việt Nam vào các hệ thống bán lẻ hiện đại trong nước mà còn mở rộng cơ hội ra thị trường quốc tế.

Thông qua các lễ hội nông sản và các chương trình xúc tiến thương mại, Tập đoàn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tạo việc làm, thúc đẩy thanh toán số và hiện đại hóa thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

KẾT NỐI CUNG CẦU HÀNG VIỆT NAM TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2025, Central Retail Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình kết nối cung cầu tại các địa phương như ở Đồng Tháp, thành phố Huế và tỉnh Hưng Yên. Đây là những hoạt động “mở đường” cho việc khai trương và đưa vào hoạt động các siêu thị mới diễn ra liên tiếp trong 6 tháng đầu năm; nhưng đồng thời cũng tạo đà cho doanh nghiệp tiếp cận, đưa hàng hóa vào chuỗi cung ứng của Central Retail Việt Nam trên cả nước.

Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ hội Tự hào đặc sản Việt tại GO! Thăng Long.

Tại Hệ thống bán lẻ thực phẩm GO!, Tops Market, mini go!, Tập đoàn Central Retail luôn tạo điều kiện quảng bá và tiêu thụ hàng Việt. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua các Tuần lễ quảng bá nông sản như: Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang; Tuần lễ Nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La; Chương trình quảng bá cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang); chương trình Tuần lễ Nhãn Lồng (Hưng Yên); Tuần lễ nông sản Đà Lạt; sự kiện Lễ hội trái cây Việt Nam (khai mạc tại GO! Mỹ Tho, dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5/5); hay các tuần lễ quảng bá sản phẩm OCOP và chương trình Sinh kế cộng đồng,... góp phần giúp chuỗi siêu thị GO! của Central Retail Việt Nam luôn giữ vững tỷ lệ hàng Việt Nam đạt trên 90%.

Ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho rằng, ngày nay, bán lẻ hiện đại không chỉ kết nối sản xuất (chế tạo, nông nghiệp) với tiêu dùng (người dùng cuối, người tiêu dùng) một cách hiệu quả hơn mà còn giúp đất nước và người dân hiện đại hóa.

“Với mỗi siêu thị hoặc đại siêu thị được mở trên thị trường, một nhà bán lẻ hiện đại không chỉ tạo ra hàng trăm việc làm mới, giới thiệu mô hình bán hàng đa kênh cho khách hàng – thúc đẩy thanh toán số, không dùng tiền mặt, cung cấp đào tạo nguồn nhân lực về thương mại, dịch vụ cho người Việt Nam, mà còn xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng hiện đại, cải thiện liên kết vùng miền, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics, chuỗi lạnh và phân phối…,” ông Langlet nhấn mạnh. “Từ đó, Việt Nam có thể tối đa hóa nguồn lực nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng hơn.”

Vào ngày 29/5, Central Retail Việt Nam tổ chức sự kiện khai mạc Lễ hội Trái cây lần thứ 3 tại GO! Mỹ Tho.

ĐƯA HÀNG VIỆT SANG QUẢNG BÁ Ở CHÂU ÂU

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hàng Việt ở trong nước, Central Retail Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cao hơn, đó là hỗ trợ hàng Việt tham gia vào sân chơi thế giới.

Với kinh nghiệm 76 năm trong lĩnh vực bán lẻ quốc tế, Tập đoàn đã phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức thành công 7 kỳ “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan”, trở thành nền tảng vững chắc để quảng bá hàng hóa Việt Nam thông qua mạng lưới bán lẻ của tập đoàn tại thị trường quốc tế.

Năm 2025, lần đầu tiên Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức sự kiện “Ngày Việt Nam tại Pháp” (khai mạc ngày 11/10/2025, tại siêu thị Monoprix, Thủ đô Paris, Pháp). Sự kiện thu hút sự tham gia của đoàn doanh nghiệp Việt Nam với quy mô lớn, lên tới gần 40 doanh nghiệp, đại diện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như nông sản và thực phẩm chế biến: cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, thủy sản chế biến, trái cây nhiệt đới – tất cả đều được sản xuất và chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, HACCP, ISO, với khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng, v.v…

Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tại Pháp tổ chức “Ngày Việt Nam tại Pháp” khai mạc ngày 11/10/2025, tại siêu thị Monoprix, Paris.

Chia sẻ về mục tiêu của sự kiện, ông Olivier Langlet, cho biết Ngày Việt Nam tại Pháp được tổ chức ngay giữa lòng Paris, tại Monoprix, một trong những không gian bán lẻ mang tính biểu tượng của thành phố. “Đây là cột mốc quan trọng trong cam kết dài hạn của Central Retail, thể hiện rõ định hướng chiến lược ‘Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam’,” ông chia sẻ. “Thông qua đó, chúng tôi mong muốn đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các nhà sản xuất, hợp tác xã và thương hiệu trong nước đưa những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.”

Với sự nỗ lực và đồng hành của các doanh nghiệp, năm 2025 Central Retail đã vinh dự nhận được Thư Cảm ơn của Bộ Công Thương. Cụ thể, ngày 24/10/2025, Bộ Công Thương đã có Công văn Số: 2776 / BCT-TTNN, gửi Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương Việt Nam đánh giá cao và đặc biệt trân trọng cảm ơn, mong muốn hợp tác và sự hỗ trợ của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, đặc biệt trong công tác phối hợp cùng Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam đầu tiên tại hệ thống Monoprix vào ngày 11 tháng 10 năm 2025 tại Monoprix, Paris và các hoạt động kết nối doanh nghiệp với Tập đoàn Casino, Pháp.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực và mang lại hiệu ứng lan toả tích cực, không chỉ giúp người tiêu dùng Pháp có thêm những trải nghiệm mới mẻ và chân thực về sản phẩm Việt Nam, mà còn góp phần làm phong phú thêm danh mục hàng hóa của hệ thống Monoprix. Đồng thời, các hoạt động này giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp, hiểu biết sâu hơn về thị trường Pháp và các hệ thống phân phối hiện đại tại Châu Âu.

Cũng theo nội dung Công văn, trong thời gian tới, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tin cậy và lâu dài với tập đoàn Central Retail Việt Nam, thông qua việc mở rộng các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong mạng lưới bán lẻ toàn cầu của Tập đoàn.

Sự ghi nhận của Bộ Công Thương tiếp thêm động lực để Central Retail Việt Nam tiếp tục hành trình của mình với vai trò không chỉ là nhà bán lẻ hàng đầu mà còn là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Việt Nam nâng tầm giá trị sản phẩm nội địa và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

