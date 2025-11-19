“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

Những nhân vật từng định hình lại cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nay lại xem AI như bước ngoặt mang tính định mệnh, thôi thúc họ trở lại "cầm lái" dẫn dắt doanh nghiệp...

Nhà sáng lập của một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Amazon, Google, đang lần lượt quay lại vị trí điều hành trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI ngày càng gay gắt.

Theo New York Times, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, chuẩn bị trở lại vị trí CEO tại startup AI Project Prometheus. Công ty này phát triển các mô hình AI phục vụ máy tính, hàng không vũ trụ và ô tô. Jeff Bezos sẽ điều hành cùng tiến sĩ Vik Bajaj, nhà khoa học chuyên về vật lý và hóa học.

Đây là lần đầu tiên ông quay lại vai trò điều hành kể từ khi rời ghế CEO Amazon vào tháng 7/2021. Mặc dù ông vẫn tham gia vào Blue Origin, công ty vũ trụ cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk, nhưng chức danh chính thức của vị tỷ phú này tại đó chỉ là người sáng lập.

Nguồn tin của NYT cho biết Project Prometheus theo đuổi hướng phát triển AI phức tạp hơn so với các mô hình ngôn ngữ lớn kiểu truyền thống như của OpenAI. Startup này đã huy động được 6,2 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó có khoản đóng góp lớn từ chính Jeff Bezos.

Không chỉ tỷ phú Jeff Bezos, năm 2023, nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin, cũng đã trở lại “tiền tuyến” sau bốn năm rời vị trí điều hành, nhằm trực tiếp thúc đẩy mảng AI.

Sergey Brin đồng sáng lập Google với Larry Page vào năm 1998 nhưng đã từ chức vào năm 2019. Dù Google từng dẫn đầu với phòng nghiên cứu Google Brain từ năm 2011, nhưng sự bứt phá của ChatGPT khiến hãng bị tụt lại trong cuộc đua.

Sergey Brin từng chia sẻ rằng “quỹ đạo phát triển của AI quá hấp dẫn”, khiến ông quyết định quay lại dù đã tuyên bố nghỉ hưu.

Sự trở lại của những nhân vật từng được xem là “huyền thoại” trong ngành công nghệ, những người đã dẫn dắt các doanh nghiệp của họ đạt thành tựu vượt bậc, cho thấy cuộc đua AI chỉ ngày càng nóng lên, bất chấp mọi dự báo lo ngại về "một bong bóng".

Một Giáo sư tại Đại học Sejong (Hàn Quốc) đã nhận định: “Những lãnh đạo đã thành công trong làn sóng chuyển đổi ICT ngày trước nay lại tiếp tục bị hấp dẫn bởi kỷ nguyên AI. Họ tin rằng sự trở lại của mình là cần thiết để nắm bắt trọn vẹn giá trị mà AI mang lại”.