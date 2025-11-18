AI khiến chip nhớ khan hiếm, thị trường ô tô và điện thoại đối mặt rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhiều mặt hàng như điện thoại thông minh và máy tính xách tay có thể tăng lên trong thời gian tới...
Nhiều mặt hàng như điện thoại thông minh và máy tính xách tay có thể tăng lên trong thời gian tới...
Các nhà sản xuất chip và giới phân tích đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể tác động mạnh đến ngành điện tử tiêu dùng và ô tô ngay trong năm tới, khi toàn ngành đang ưu tiên dồn lực cho nhu cầu phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.
Giới phân tích cho rằng tình trạng này xuất hiện khi các nhà sản xuất chip đổ dồn nguồn lực vào dòng chip nhớ tiên tiến phục vụ tính toán AI, khiến nguồn cung cho các sản phẩm tiêu dùng bị thu hẹp.
Ông Dan Nystedt, Phó chủ tịch nghiên cứu tại TriOrient, chia sẻ với CNBC: “AI đang ngốn một lượng rất lớn nguồn cung chip hiện có, và nhu cầu năm 2026 có thể còn tăng mạnh hơn rất nhiều”.
Các máy chủ AI hiện chạy chủ yếu trên chip xử lý của Nvidia. Những bộ xử lý này phụ thuộc rất lớn vào loại bộ nhớ băng thông cao HBM - sản phẩm đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các “ông lớn” bộ nhớ như SK Hynix và Micron.
Các nhà cung cấp bộ nhớ đều đang theo đuổi phục vụ nhu cầu AI vì biên lợi nhuận vượt trội. Nhất là các hãng vận hành máy chủ AI sẵn sàng trả mức giá cao nhất cho loại chip cao cấp này.
“Điều đó có thể trở thành tin xấu cho PC, laptop, thiết bị điện tử tiêu dùng và cả ô tô, những ngành phụ thuộc vào chip nhớ giá rẻ”, ông Dan Nystedt, Phó chủ tịch nghiên cứu tại TriOrient, nhận định.
Một nguyên nhân khác đến từ việc ngành vừa trải qua chu kỳ suy thoái nghiêm trọng trong năm 2023 nửa đầu 2024, khiến dòng vốn đầu tư mới sụt giảm. “Giờ họ mới bắt đầu mở rộng công suất, nhưng sẽ cần thời gian”, ông Dan Nystedt nói thêm.
Khi nguồn cung eo hẹp, các hãng bộ nhớ được cho là đã bắt đầu nâng giá chip.
Cuối tuần trước, Reuters đưa tin Samsung Electronics âm thầm tăng giá một số loại chip nhớ thêm tới 60% so với tháng 9.
TSMC cũng được cho là đã bắt đầu thông báo với các đối tác về kế hoạch tăng giá trong thời gian tới. Theo giới chuyên môn, mức tăng có thể lên tới 10%, đặc biệt đối với các quy trình sản xuất tiên tiến được dùng cho chip AI.
“Giá bộ nhớ tăng cùng nguồn cung thu hẹp đang làm dấy lên lo ngại về các nút thắt trong sản xuất. Sự thiếu hụt hiện đã ảnh hưởng đến các dòng điện thoại phân khúc thấp nhưng rủi ro có thể lan rộng”, ông M.S. Hwang, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định.
Báo cáo của TrendForce mới đây dự báo ngành bộ nhớ đã bước vào “chu kỳ tăng giá mạnh”, buộc các hãng sản xuất thiết bị phải điều chỉnh giá bán lẻ, gây thêm áp lực lên thị trường.
Nhóm nghiên cứu cho rằng giá nhiều mặt hàng như điện thoại thông minh và máy tính xách tay có thể tăng lên trong thời gian tới, trong khi nhu cầu tiêu dùng bị siết lại do chi phí ngày càng cao.
