Đồng Nai triển khai dự án thành phần Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức PPP

Thứ Ba, 30/12/2025
Thanh Thủy
30/12/2025, 17:40
UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận để Mikgroup rút khỏi việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2 Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo nguyện vọng; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện theo phương thức PPP…
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 12837/UBND-KTN về triển khai thực hiện dự án thành phần 2-2 thuộc dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh (dự án thành phần 2-2, dài hơn 46 km, từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên).
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc dừng tham gia lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2-2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam theo đề nghị của doanh nghiệp.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2, xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Ban Quản lý dự án có trách nhiệm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về PPP; tổ chức khảo sát sự quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trước ngày 30/6/2026, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công dự án thành phần 2-2 trong quý 4/2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thành phần 2-2 theo quy định; rà soát và tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ.
Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.
Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam có văn bản đề nghị rút, không tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nguyên nhân được xác định do một số yếu tố chuyên môn, kỹ thuật của dự án chưa phù hợp với năng lực, nguồn lực triển khai của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Mikgroup đề nghị không tiếp tục thực hiện việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo Văn bản số 7678/UBND-KTN ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025. Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 159 km, đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 46 km, bao gồm cả cầu Thủ Biên.
UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1-2, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn tỉnh theo hình thức đầu tư công; đồng thời là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án thành phần 2-2 – xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức PPP.
Dự án thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án thành phần 2-2 có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương bố trí hơn 4.000 tỷ đồng, phần còn lại hơn 12.200 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà đầu tư.
Vượt qua “những cơn gió ngược” năm 2025 với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 8,01%, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nền kinh tế cần một “cú hích” khổng lồ về vốn và một sự cải thiện mạnh mẽ về năng suất.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 (VEPF) không chỉ đánh dấu mốc quan trọng khi nền kinh tế dự kiến cán đích với mức tăng trưởng trên 8%, mà còn đặt ra một bài toán chiến lược đầy thách thức cho giai đoạn 2026–2030: Làm thế nào để đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số? Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy xin lược trích ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Diễn đàn VEPF vừa diễn ra.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, căng thẳng và khó đoán định, Việt Nam vẫn kiên định thực hiện hai mục tiêu lớn: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao...
Ngày 29/12, đặc khu Vân Đồn tổ chức khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 15 công trình, dự án quan trọng với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, trong đó nổi bật là dự án cầu bắc qua luồng sông Mang nhằm kết nối các xã đảo, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông vùng biển đảo...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: