Đồng Nai triển khai dự án thành phần Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức PPP

UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận để Mikgroup rút khỏi việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2 Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo nguyện vọng; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện theo phương thức PPP…

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 12837/UBND-KTN về triển khai thực hiện dự án thành phần 2-2 thuộc dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh (dự án thành phần 2-2, dài hơn 46 km, từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc dừng tham gia lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2-2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam theo đề nghị của doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2, xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về PPP; tổ chức khảo sát sự quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trước ngày 30/6/2026, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công dự án thành phần 2-2 trong quý 4/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thành phần 2-2 theo quy định; rà soát và tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam có văn bản đề nghị rút, không tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân được xác định do một số yếu tố chuyên môn, kỹ thuật của dự án chưa phù hợp với năng lực, nguồn lực triển khai của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Mikgroup đề nghị không tiếp tục thực hiện việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo Văn bản số 7678/UBND-KTN ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.