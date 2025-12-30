Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2025

Sau khi chính thức trở thành siêu đô thị hơn 14 triệu dân, mặc dù phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn chưa từng có, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận những chuyển biến quan trọng và đạt được nhiều thành quả lớn về tổ chức, hạ tầng, chuyên môn và chuyển đổi số...

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh phát triển với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

Những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo nên nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành y tế Thành phố trong năm 2025.

1. Hệ thống y tế mở rộng quy mô, hình thành hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm

Từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất hệ thống y tế tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh vận hành trên không gian siêu đô thị hơn 14 triệu dân, trở thành hệ thống y tế lớn nhất cả nước.

Sự mở rộng về địa giới, dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đòi hỏi Thành phố phải đổi mới mô hình tổ chức, quản lý và cung ứng dịch vụ y tế phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Trước yêu cầu đó, ngành y tế Thành phố chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng độ bao phủ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Năm 2025, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai như phát triển cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối tại khu vực xa trung tâm, luân phiên bác sĩ và hỗ trợ chuyên môn liên vùng, mở rộng mạng lưới trạm cấp cứu vệ tinh, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật.

2. Cấu trúc lại y tế cơ sở - thành lập 168 Trạm Y tế xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường, xã

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh khi sắp xếp 38 Trung tâm Y tế khu vực, gồm 168 Trạm Y tế, trực thuộc Sở Y tế thành 168 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 01/01/2026.

Theo đó, các Trạm Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã, phường, đặc khu về tổ chức, nhân lực và tài chính, đồng thời tiếp tục được Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra về chuyên môn.

Việc đưa Trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu góp phần rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, giúp Trạm Y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” và nền tảng vững chắc của hệ thống y tế Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

3. Ngành y tế chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế

Ngay sau khi tiếp nhận, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố năng lực y tế tại chỗ, kiện toàn nhân lực và chuẩn hóa quy trình theo dõi, điều trị, phục hồi chức năng.

Nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2025), Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội được triển khai, với sự hỗ trợ của 16 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa.

Cùng với đó, quy chế phối hợp giữa bệnh viện công lập và các trung tâm bảo trợ được thiết lập, giúp xử trí kịp thời ca bệnh nặng, hạn chế chuyển viện không cần thiết; đồng thời triển khai khám, chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và người bệnh mạn tính, bảo đảm điều trị liên tục và an toàn.

4. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh - chấm dứt dịch sởi tại TP. Hồ Chí Minh

Trước nguy cơ dịch sởi quay trở lại sau giai đoạn gián đoạn tiêm chủng do Covid-19, TP. Hồ Chí Minh đã chủ động kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch từ sớm.

Ngày 27/8/2024, Thành phố công bố dịch sởi và ngay lập tức triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trong nhiều năm, tổ chức tiêm xuyên lễ, huy động trường học và 112 cơ sở tiêm chủng tư nhân tham gia miễn phí. Khi số ca mắc tăng ở nhóm 6–9 tháng tuổi, Thành phố kịp thời kiến nghị và được Bộ Y tế chấp thuận tiêm sớm cho nhóm tuổi này.

Đến ngày 23/3/2025, chiến dịch đạt hơn 280.000 mũi tiêm, độ bao phủ gần tuyệt đối, hình thành lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc. Ngày 26/6/2025, Thành phố công bố hết dịch sởi và tiếp tục duy trì giám sát, tiêm bù để ngăn nguy cơ tái bùng phát. Đây là dấu ấn nổi bật của ngành y tế Thành phố giai đoạn 2024–2025.

5. Những dấu ấn về phát triển y tế chuyên sâu - từng bước tiếp cận chuẩn mực y khoa tiên tiến

Năm 2025, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kỹ thuật cao với nhiều kỹ thuật chuyên sâu mang dấu ấn đột phá.

Thứ nhất, lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai, do Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 triển khai, điều trị bệnh tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ - một kỹ thuật y khoa đỉnh cao, chỉ được triển khai tại một số trung tâm hàng đầu trên thế giới và là bước tiến quan trọng của y học bào thai Việt Nam.

Thứ hai, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xử trí thành công ca bàn tay đứt lìa hoàn toàn bằng kỹ thuật ghép tạm vào chân để duy trì tưới máu, sau đó nối trở lại cánh tay trong điều kiện mô - mạch ổn định.

Thứ ba, làm chủ kỹ thuật E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động: nhận được tín hiệu “báo động đỏ liên viện”, ê kíp ECMO di động của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã có mặt tại hiện trường, thực hiện kỹ thuật V-A ECMO ngay tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, giúp bệnh nhân phục hồi tuần hoàn và tri giác trước khi được can thiệp mạch vành.

Thành công này đưa Thành phố vào nhóm rất ít trung tâm trong khu vực làm chủ kỹ thuật E-CPR ngoại viện, tiêu chuẩn vàng của hồi sức tim mạch hiện đại.

6. Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo, không để người dân khi mắc bệnh nặng phải vào đất liền để chữa trị

Từ tháng 9/2025, Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành TP. Hồ Chí Minh ra Côn Đảo chính thức triển khai, đưa các quy trình chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm điều trị trực tiếp đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y Côn Đảo.

Sau gần 5 tháng, hàng nghìn lượt người dân được khám, điều trị và cấp cứu chuyên khoa ngay tại chỗ, trong đó có nhiều ca phức tạp trước đây phải chuyển về đất liền. Song song với khám chữa bệnh, các bác sĩ luân phiên còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực y tế địa phương.

7. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động – mô hình bệnh viện đa khoa liên kết phục vụ người dân vùng xa trung tâm

Ngày 10/11/2025, Bệnh viện Từ Dũ 2 - mô hình bệnh viện đa khoa liên kết với sự tham gia của 8 bệnh viện công lập - chính thức đi vào hoạt động tại Cần Giờ.

Chỉ sau hơn một tháng vận hành, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, triển khai nhiều chuyên khoa, thực hiện an toàn các ca phẫu thuật, cấp cứu và sản khoa ngay tại địa phương.

8. Nhiều công trình y tế trọng điểm hoàn thành - góp phần nâng tầm năng lực hệ thống y tế

Năm 2025 ghi dấu ấn quan trọng của Ngành Y tế Thành phố khi hoàn thành, khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình y tế trọng điểm có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược.

Nổi bật là việc đưa vào vận hành cơ sở mới của ba bệnh viện cửa ngõ gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Củ Chi và Hóc Môn. Đây là bước tiến quan trọng trong phát triển hệ thống y tế theo hướng đa cực, góp phần giảm tải cho tuyến cuối khu vực trung tâm và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân vùng ven.

Cùng với đó, Cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên chính thức hoạt động, đặt nền móng cho mô hình “campus y tế” hiện đại, gắn kết đào tạo, nghiên cứu và thực hành.

9. Chuyển đổi số toàn diện - hình thành nền tảng dữ liệu lớn và quản trị y tế thông minh

Ngành Y tế Thành phố triển khai chuyển đổi số một cách đồng bộ, toàn diện, lấy dữ liệu làm nền tảng cho công tác quản trị, điều hành và phục vụ người dân.

Việc hoàn thành bệnh án điện tử tại 163/164 bệnh viện trên địa bàn tạo nền tảng liên thông dữ liệu y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả quản lý.

Dữ liệu sức khỏe học sinh, người cao tuổi được chuẩn hóa, tích hợp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành Kho dữ liệu y tế phục vụ dự báo, cảnh báo dịch bệnh và hoạch định chính sách. Ngành Y tế cũng triển khai phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học tích hợp AI, giúp số hóa quy trình, giảm thủ tục và tăng tính minh bạch.

10. Hoàn thiện thể chế y tế - dấu ấn 25 nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh năm 2025

HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua 25 nghị quyết về y tế và an sinh xã hội, hình thành hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế trong bối cảnh Thành phố mở rộng địa giới và vận hành theo mô hình siêu đô thị.

Các nghị quyết bao phủ nhiều trụ cột như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhóm yếu thế; hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, điều trị Methadone; cơ chế bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế; chính sách cho cộng tác viên dân số, y tế cộng đồng và củng cố y tế cơ sở.