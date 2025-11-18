Đẩy mạnh ứng dụng AI thu thập, xử lý dữ liệu ngành khoa học và công nghệ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về thống kê ngành khoa học và công nghệ, nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của dữ liệu thống kê...
Theo Dự thảo, hoạt động thống kê ngành khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của Luật Thống kê, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng thực tiễn hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, hoạt động này phải thống nhất về hệ thống chỉ tiêu, danh mục, phân loại, biểu mẫu, phương pháp, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật thống kê theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; tham chiếu các chuẩn mực và phương pháp thống kê quốc tế để bảo đảm khả năng so sánh, hội nhập và kết nối với hệ thống thống kê quốc gia.
Thống kê ngành khoa học và công nghệ cũng phải phù hợp với yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và định hướng từng thời kỳ; đáp ứng yêu cầu theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch phát triển của ngành và quốc gia.
Thống kê bảo đảm bảo mật và sử dụng thông tin thống kê đúng mục đích, đúng thẩm quyền; thực hiện quản lý, truy cập và chia sẻ dữ liệu thống kê theo quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin. Đơn vị, cá nhân cung cấp số liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và đầy đủ của thông tin đã báo cáo.
Dự tháo đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ, công bố và chia sẻ thông tin thống kê; ưu tiên khai thác hiệu quả dữ liệu trong hệ thống báo cáo điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu hành chính sẵn có, nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tránh trùng lặp.
Theo dự thảo, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, nguồn lực, kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được ban hành để thống nhất trong thu thập và công bố số liệu thống kê ngành khoa học và công nghệ.
Các chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phản ánh các lĩnh vực chủ yếu: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và doanh nghiệp; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính, viễn thông; chuyển đổi số; công nghiệp công nghệ số; tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ được rà soát, cập nhật, điều chỉnh định kỳ ít nhất 5 năm một lần hoặc khi có thay đổi về yêu cầu quản lý, thực tiễn phát triển ngành hoặc chuẩn mực thống kê quốc tế, bảo đảm phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan.
