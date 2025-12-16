Chạy đua gắn ống kính tele rời vào camera điện thoại di động

Theo giới quan sát, gắn thêm ống kính tele để nâng cao khả năng chụp ảnh của điện thoại có thể sẽ trở thành trào lưu phổ biến trong thời gian tới đây.

Năm ngoái, Vivo X200 Ultra đã gây chú ý khi cung cấp bộ phụ kiện chụp ảnh. Năm nay, Oppo Find X9 Pro tiếp tục định hình xu hướng này với bộ thiết bị chuyển đổi tiêu cự tùy chọn.

Trong vài năm trở lại đây, các dòng điện thoại di động được tích hợp thuật toán xử lý hình ảnh ngày càng tinh vi, giúp giảm nhiễu, tăng chi tiết và khai thác tối đa cảm biến của các các camera. Chẳng hạn, công nghệ Super Res Zoom của Google hay Space Zoom của Samsung đã giúp điện thoại nâng cao đáng kể chất lượng hình ảnh của họ.

Dù vậy, một giới hạn khó thay đổi trên điện thoại là khả năng thu nhận ánh sáng còn hạn chế. Trong khi đây lại là lợi thế của máy ảnh, với ống kính lớn hơn, thu được nhiều ánh sáng hơn và cảm biến tốt hơn.

Đó cũng là lý do vì sao điện thoại dù đã có thể tạo ra những bức ảnh đẹp, nhưng chưa thể cho ra những bức ảnh chuyên nghiệp như máy ảnh chuyên dụng.

Trước yêu cầu này, nhiều hãng điện thoại đã tung ra bộ phụ kiện chụp ảnh gọn, nhẹ có thể bỏ túi. Chẳng hạn Vivo X300 Pro có bộ ống kính tele rời với một ốp lưng có cơ chế khóa gài để gắn ống kính tele có tiêu cự 200 mm. Hay như Oppo đang cung cấp ống kính tele cho tiêu cự khoảng 230 mm. Nếu quy đổi sang “ngôn ngữ” của điện thoại, tiêu cự của 2 dòng ống kính rời nay tương đương mức zoom 8x và 9,5x.

Sản phẩm của Vivo - Ảnh: PhoneArena.

Điều này giúp chất lượng ảnh dù chụp bằng điện thoại khi phóng to vẫn sắc nét. Ống kính tele rời sẽ giúp các bức ảnh tập trung vào chủ thể, lược bỏ những chi tiết thừa. Nhất là khi quay video, dù phóng to, ống kính quang học vẫn mang lại chất lượng hình ảnh ổn định, chi tiết tự nhiên và chuyển động mượt mà hơn, so với việc đơn thuần dựa vào xử lý số của điện thoại.

Song, dù những bộ phụ kiện ống kính tele rời đang mang lại trải nghiệm mới mẻ cho những người yêu công nghệ, nhưng theo đánh giá của PhoneArena, đây không hẳn là hướng đi lâu dài của các hãng điện thoại trong dài hạn.

Từ góc độ thị trường, các nhà quan sát cho rằng tương lai vẫn thuộc về những sản phẩm đơn giản, dễ dùng và dễ tiếp cận. Nghĩa là, điện thoại càng ngày càng được nâng cấp chất lượng camera, cho phép người dùng chỉ cần giơ máy lên, bấm nút là có ngay ảnh đẹp, mà không phải tháo lắp phụ kiện hay thao tác phức tạp.

Những người để ý đến bố cục, độ mịn của hậu cảnh hay chất lượng xóa phông… chỉ là một nhóm người dùng nhỏ. Chính vì vậy, các hãng sẽ vẫn tiếp tục đặt trọng tâm vào nhiếp ảnh điện toán, mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn, trong một thiết ngày càng mỏng nhẹ.