Dòng tiền đột ngột bùng nổ, cổ phiếu ào ạt đảo chiều tăng

Thị trường bất ngờ đổi chiều ngay khi mở cửa trở lại, khởi động từ một loạt cổ phiếu blue-chips lớn, sau đó lan tỏa rộng khắp. Mặc dù VIC bị ép trở lại tham chiếu lúc đóng cửa, VCB tăng yếu nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức bùng nổ 2,02%. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 115 mã.

Không có thông tin tốt đột ngột nào, nhưng sự đồng thuận trên thị trường là rất rõ ràng. Đầu tiên là độ rộng, chốt phiên sáng VN-Index chỉ có 89 mã tăng/191 mã giảm, sau 30 phút đầu phiên chiều đã là 166 mã tăng/133 mã giảm. Cuối phiên độ rộng áp đảo hoàn toàn với 253 mã tăng/66 mã giảm. Tiếp đến là thanh khoản, giao dịch sàn HoSE chiều nay tăng vọt 61% so với buổi sáng, đạt 13.376 tỷ đồng. Cuối cùng, dù một vài trụ không mạnh, ví dụ VIC bị ép lùi lại tới 4,29% trong nửa sau phiên chiều, VN-Index vẫn duy trì độ cao rất tốt nhờ các cổ phiếu khác.

Mặc bằng giá được đảo ngược một cách rõ ràng, chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 43 cổ phiếu tăng trên 1%, đóng cửa là 180 mã, trong đó 115 mã tăng vượt 2%. Số giảm giá quá 1% từ 103 mã còn 40 mã. Diễn biến giá như vậy đi kèm với mức thanh khoản tăng cao đã xác nhận có dòng tiền mua chủ động đẩy giá lên.

12 mã đóng cửa giá kịch trần cũng có khá nhiều cổ phiếu thanh khoản rất tốt: HDB, VPL, GEX, EIB, BSR, CII, PVD, VND đều khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi mã. Đó là chưa kể vài chục cổ phiếu khác tăng trên 2% cũng thanh khoản cả trăm tỷ đồng như SSI tăng 6,51%, VIX tăng 5,05%, MWG tăng 5,53%, TCB tăng 3,13%, VNM tăng 3,55%, VCI tăng 2,55%, HCM tăng 3,31%...

Điều đáng tiếc duy nhất là nhóm trụ đã không tăng “tận sức” được. VIC trong 45 phút đầu tiên của phiên chiều nay tăng bùng nổ 5,75% so với giá chốt buổi sáng, đạt đỉnh tăng 4,48% so với tham chiếu. Thời gian còn lại của phiên VIC bị xả, giá trượt xuống đáng kể và đóng cửa rơi về tham chiếu. VCB cũng lên giá rất khá, trong đợt khớp lệnh liên tục chiều nay tăng 1,95% so với phiên sáng, lúc cao nhất tăng 1,06% so với tham chiếu nhưng ATC lại bị ép xuống còn tăng 0,18%. Đây là hai trụ vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại.

Ảnh hưởng của hai cổ phiếu này khiến VN-Index phải trả lại khoảng 0,59% so với mức cao nhất ngày. Dù vậy biên độ +2,02% (+33,17 điểm) cũng là mức tăng mạnh nhất 24 phiên.

Dù VIC, VCB không mạnh nhưng các cổ phiếu khác vẫn giữ điểm rất tốt cho VN-Index.

Toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay đều tăng so với giá chốt buổi sáng, trong đó 18 mã tăng thêm vượt 2%. Cá biệt như SSI bùng nổ 7,08%, HDB tăng thêm 6,82%, TCB tăng thêm 4,76%... Thanh khoản VN30 chiều nay cũng tăng gần 49% so với phiên sáng. Chỉ số đại diện đóng cửa tăng 2,14% với 26 mã tăng/2 mã giảm, trong đó 18 mã tăng quá 2%.

Phần còn lại của thị trường cũng rất ấn tượng. Ngoài 18 mã thuộc VN30 tăng vượt 2%, sàn HoSE còn có 97 mã khác tương tự. Chỉ số đại diện rổ Midcap đóng cửa tăng 3,31%, Smallcap tăng 1,62%. Chỉ riêng nhóm tăng trên 2% đã chiếm 62,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Đây là bằng chứng rõ nhất của hiệu ứng đẩy giá lên của dòng tiền mạnh.

Dù vậy tổng thể thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay cũng chưa có gì đột biến, do phiên sáng giao dịch còn thấp. HoSE và HNX khớp thành công 23.222 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, tăng 35,7% so với hôm qua. Mức giao dịch này cũng chỉ nhỉnh hơn trung bình 4 tuần gần nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng phản ứng rất tích cực trong phiên chiều khi đảo chiều mua ròng trở lại 543,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, san bằng mức bán ròng 549,6 tỷ đồng của phiên sáng. Các cổ phiếu được mua ròng lớn là TCX +147,2 tỷ, MWG +111,9 tỷ, VIX +87,5 tỷ, BSR +82,9 tỷ, SSI +79,5 tỷ, VNM +72,8 tỷ, CTG +70,3 tỷ, KDH +51,6 tỷ. Phía bán ròng có VIC -168,8 tỷ, VCB -153,6 tỷ, DGC -123,3 tỷ, VCK -109,1 tỷ…