Thứ Bảy, 13/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mỹ thông qua khung pháp lý AI thống nhất, hạn chế quyền ban hành luật của các tiểu bang

Bạch Dương

13/12/2025, 07:29

Những bang có luật trái với các tiêu chuẩn AI liên bang mới được thông qua, có thể bị cắt hoặc hạn chế nguồn tài trợ xây dựng băng thông rộng từ Chính phủ Mỹ...

Khung cảnh ông Trump ký sắc lệnh “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence” trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng.
Khung cảnh ông Trump ký sắc lệnh “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence” trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký sắc lệnh trí tuệ nhân tạo (AI) “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence” (“Đảm bảo khung chính sách quốc gia về trí tuệ nhân tạo”) để thiết lập khuôn khổ quản lý chung trên toàn liên bang đối với lĩnh vực này. 

Đáng chú ý, sắc lệnh này có những nội dung hạn chế đáng kể quyền tự ban hành quy định của các tiểu bang trong lĩnh vực AI.

“Để Mỹ giữ vững vị thế dẫn đầu, các công ty AI của Mỹ cần được tự do đổi mới mà không bị trói buộc bởi những thủ tục rườm rà. Việc các bang siết quản lý quá mức đã cản trở mục tiêu đó”, sắc lệnh nhấn mạnh.

Trước đó, đã có thông tin chính quyền ông Trump sẽ ban hành một bộ tiêu chuẩn AI áp dụng chung trên toàn quốc, trong đó mục tiêu nhằm hạn chế các bang lớn tự do xây dựng và áp đặt những quy định quá nghiêm ngặt lên thị trường AI.

Theo Wired, động thái mới của chính quyền ông Trump đã được các nhà đầu tư AI, các tổ chức chính sách bảo thủ và nhiều hiệp hội công nghệ ủng hộ mạnh mẽ.

Thực tế, từ lâu, đã có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ nên ban hành luật cấp liên bang thay vì để mỗi bang tự thiết lập quy định riêng đối với AI, khiến ngành này có nguy cơ bị manh mún và khó cạnh tranh với các quốc gia khác.

“Sắc lệnh cung cấp những công cụ cần thiết để hạn chế các quy định nghiêm ngặt quá mức của tiểu bang. Tất nhiên, không phải quy định nào chúng ta cũng phản đối. Chẳng hạn, bảo vệ trẻ em vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông David Sacks, cố vấn AI và tiền điện tử của Nhà Trắng cho biết tại buổi ký sắc lệnh. 

Thời gian vừa qua, khi Mỹ còn chưa có bộ quy định chung của liên bang, không ít các bang của nước này đã tự ban hành luật để quản lý AI. Tại California, Thống đốc Gavin Newsom hồi tháng 9 đã ký một đạo luật yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn phải công khai cách bảo đảm an toàn cho các mô hình AI. 

Tại New York, cơ quan lập pháp bang cũng đã thông qua dự luật cho phép tổng chưởng lý phạt dân sự tới 30 triệu USD đối với các nhà phát triển AI không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Dự luật hiện đang chờ Thống đốc Kathy Hochul ký, và theo một số nguồn tin, bà đang cân nhắc sẽ bỏ một số quy định để văn bản cuối cùng vừa khả thi hơn cho doanh nghiệp.

Thực tế, ngay trước khi sắc lệnh được ông Trump ký vào thứ năm, tổng chưởng lý của nhiều bang đã lên tiếng phản đối quy định hạn chế quyền tự ban hành luật AI của từng bang trong sắc lệnh. 

“Bây giờ không phải lúc để buông lỏng kiểm soát với AI. Công nghệ này đang phát triển quá nhanh. Các cơ quan lập pháp bang và Quốc hội phải hợp tác, thay vì đối đầu, thì mới tạo ra được đạo luật liên bang quan trọng nhất của nước Mỹ”, Tổng chưởng lý New York Letitia James phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày ông Trump ký sắc lệnh. 

Tuy nhiên, dù sắc lệnh tạo ra khung định hướng chung cho quản lý AI, song Tổng thống Mỹ không có quyền cấm các tiểu bang tiếp tục đưa ra luật của riêng họ.

Song đáng chú ý, sắc lệnh yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách về pháp lý trong lĩnh vực AI. Nhiệm vụ của lực lượng này là xem xét các luật AI do từng bang ban hành, và có thể khởi kiện để bác bỏ những quy định trái với khuôn khổ chung của liên bang.

Sắc lệnh đồng thời yêu cầu Bộ Thương mại có thể cắt hoặc hạn chế nguồn tài trợ xây dựng băng thông rộng đối với những bang có luật trái với tinh thần quy định của sắc lệnh.

Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026

20:24, 10/12/2025

Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo: Mở đường phát triển AI tại Việt Nam

11:30, 09/12/2025

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo: Mở đường phát triển AI tại Việt Nam

Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

13:46, 01/12/2025

Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Từ khóa:

AI khung chính sách quốc gia về AI kinh tế số luật quản lý AI Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đọc thêm

Bitcoin không giữ được nhịp phục hồi sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Bitcoin không giữ được nhịp phục hồi sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Bitcoin đã bật mạnh từ vùng dưới 90.000 USD lên mốc 93.800 USD ngay sau tin cắt giảm, trước khi gặp kháng cự mạnh và lùi về vùng 90.000 USD, mức giá đang được giao dịch tại thời điểm bài viết...

Trung Quốc tính đầu tư thêm 70 tỷ USD cho ngành công nghiệp chip

Trung Quốc tính đầu tư thêm 70 tỷ USD cho ngành công nghiệp chip

Gói đầu tư hàng chục tỷ USD đang được cân nhắc chính là tín hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm tự chủ hoàn toàn công nghệ bán dẫn của Trung Quốc...

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và dự kiến hoàn thành thủ tục để trình Chính phủ trong một hai háng tới…

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Quảng Ninh định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa qua, TNTech trở thành 1 trong 4 đơn vị đồng hành tư vấn chuyển đổi số cùng Quảng Ninh.

Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Mới đây, Microsoft công bố khoản đầu tư 17,5 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và đào tạo nhân lực tại Ấn Độ. Không lâu sau, Amazon cũng tiếp bước với kế hoạch rót hơn 35 tỷ USD vào thị trường này…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

HSBC: Vượt sóng thuế quan, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 tích cực

Đầu tư

2

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

Kinh tế số

3

J&T Express nâng cấp vận hành đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm

Doanh nghiệp

4

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Kinh tế số

5

Vinhomes được vinh danh “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025”

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy