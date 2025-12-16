Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Nhật Dương
16/12/2025, 14:44
Các bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và đái tháo đường, hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong, trong đó có nhiều trường hợp tử vong sớm...
Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp nhóm đối tác y tế với chủ đề “Hợp tác liên ngành trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm (NCDs) tại Việt Nam”.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã kêu gọi một sự chuyển đổi căn bản trong tư duy, từ cách tiếp cận lấy điều trị làm trung tâm sang chủ động phòng bệnh và nâng cao sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Sự chuyển đổi này góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Đặc biệt, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để chuyển hướng mạnh mẽ sang dự phòng, củng cố hệ thống phòng bệnh và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong thời gian tới.
Cùng với đó, việc triển khai "Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035" vừa được thông qua ngày 11/12/2025 đóng vai trò hết sức quan trọng. Chương trình này không chỉ xác định rõ các mục tiêu ưu tiên và các nhóm can thiệp cụ thể theo từng giai đoạn mà còn góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định, dài hạn để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW.
"Sự kết hợp giữa nền tảng pháp lý của Luật Phòng bệnh và cơ chế tài chính – chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đồng bộ, bảo đảm công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm được triển khai hiệu quả, bền vững trên phạm vi toàn quốc", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, Bộ Y tế, với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành và đối tác phát triển, đã triển khai nhiều hoạt động về phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Các chương trình, chính sách phòng, chống yếu tố nguy cơ được tăng cường. Công tác truyền thông thay đổi hành vi, giảm sử dụng rượu bia và thuốc lá, khuyến khích dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực được đẩy mạnh.
Các chương trình quản lý bệnh mạn tính tại trạm y tế xã tiếp tục được mở rộng. Việc chuẩn hóa gói dịch vụ y tế cơ bản giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, ngành Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong kiểm soát môi trường, dinh dưỡng học đường, an toàn thực phẩm, kiểm soát quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm có hại cho sức khỏe…
TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng ngừa và quản lý bệnh không lây nhiễm.
WHO đã chứng kiến những tiến triển rất đáng khích lệ tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Những thay đổi trong chính sách thuế thuốc lá dự kiến sẽ giúp giảm 2,1 triệu người hút thuốc trong vòng 5 năm tới và ngăn ngừa khoảng 700.000 ca tử vong sớm. Việt Nam cũng đang đạt được những bước tiến lớn trong quản lý tăng huyết áp. Các cải cách y tế theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW mang đến một cơ hội lịch sử để ưu tiên phòng bệnh và củng cố y tế cơ sở.
Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tỷ lệ phát hiện sớm các bệnh mạn tính còn thấp, việc quản lý bệnh tại cộng đồng chưa bao phủ khắp, đặc biệt là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.
Các yếu tố nguy cơ hành vi như hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu vận động thể lực vẫn còn phổ biến và chưa được kiểm soát hiệu quả…
Thông tin tại cuộc họp cho thấy các bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và đái tháo đường, hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong, trong đó có nhiều trường hợp tử vong sớm.
Vì thế các ý kiến đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động phối hợp giữa các ngành như y tế, giáo dục, tài chính, môi trường, nông nghiệp và giao thông. Đồng thời, tăng cường hợp tác, bao gồm tận dụng các công nghệ mới và lồng ghép sức khỏe trong mọi chính sách.
.
Cổng thông tin việc làm thành Thành phố Hà Nội với vai trò là một trung tâm dữ liệu tập trung, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến hiện đại cho cả người lao động và doanh nghiệp, đã đánh dấu sự chuyển đổi toàn diện thành một hệ sinh thái số thông minh...
Mức lương cơ bản với hợp đồng 1 năm trở lên tại thị trường châu Âu từ 700 USD/tháng trở lên; với thị trường châu Mỹ, tăng lên 600 USD/tháng trở lên. Việc tăng tiền lương cơ bản của người lao động để phù hợp với tình hình thực tế tại các thị trường, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Chính phủ yêu cầu phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Chiều 15/12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri ba xã: Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Hội nghị tập trung thông tin kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, trao đổi nhiều kiến nghị sát thực từ cơ sở.
Chiều 15/12, dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, kiên định, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đề cao vai trò của pháp lý quốc tế, hợp tác và đối thoại nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: