Giá mua, bán vàng nhẫn giảm 4 lần trong 1 ngày

Ngày 16/12, các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Tính đến 14 giờ, các doanh nghiệp đã ghi nhận tới 4 nhịp giảm liên tiếp đối với giá vàng nhẫn, mức giảm mạnh nhất là 1,7 triệu đồng/lượng...

Sau khi tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (15/12), các đơn vị đồng loạt giảm 2 nhịp liên tiếp với tổng mức giảm lên tới gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay (16/12).

Đầu ngày, Công SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 15/12, niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 154,2 triệu – 156,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên sau hơn 2 tiếng mở cửa, các doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm chốt phiên sáng đặt ở mức 153,6 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/12, giá giao trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp ghi nhận tổng mức giảm là 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, cả hai thương hiệu này đều đặt giá vàng miếng bán ra chốt phiên sáng ở mức 156,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 154,2 triệu đồng/lượng và 154,3 triệu đồng. So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng miếng tại hai doanh nghiệp trên giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi lượng. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/12, giá giao dịch trên không đổi.

Tương tự, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 153,2 triệu – 156,2 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 2 tiếng, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 152,8 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm là 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/12, thương hiệu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên,

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp giảm liên tiếp trong phiên. Chốt phiên sáng, Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 154,1 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì sang phiên chiều.

So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 16/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh giảm tương đối phân hoá, dao động từ 800 nghìn – 1,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu – 153,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (15/12).

Tuy nhiên sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 700 nghìn đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC chốt phiên sáng ở mức 149,9 triệu – 152,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/12, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng đều niêm yết ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại hai doanh nghiệp này giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/12, thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao giao dịch ở mức 151,8 triệu – 154,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá chốt phiên 15/12, giá mua, bán vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung xu hướng, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (15/12).

Tuy nhiên sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên sáng niêm yết ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ ngày 16/12, giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 16/12 so với phien 15/12

Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 16/12.

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Phú Quý đặt giá mua,bán vàng nhẫn ở mức 151,7 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 3 tiếng mở cửa, Phú Quý điều chỉnh giảm thêm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý niêm yết ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 15/12, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau 2 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 146 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 15/12. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng.