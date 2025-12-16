Nhiều sàn thương mại điện tử điều chỉnh tăng phí trước mùa mua sắm cao điểm

Việc Shopee và TikTok Shop tăng phí diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, đối mặt với áp lực lớn về chi phí đầu tư hạ tầng, công nghệ và logistics…

Ngày 15/12, Shopee thông báo sẽ điều chỉnh một số loại phí trên nền tảng, áp dụng từ ngày 29/12/2025. Theo đó, mức phí cố định sẽ tăng từ 1–2,2% tùy theo từng ngành hàng, trong khi phí gói dịch vụ Voucher Xtra cũng được điều chỉnh tăng 1–1,5% đối với các nhà bán hàng tham gia gói này.

Bên cạnh việc điều chỉnh phí, Shopee cho biết nền tảng cũng cập nhật chính sách đồng tài trợ mã ưu đãi, đồng thời thay đổi ngân sách tối thiểu hằng ngày đối với các hình thức dịch vụ hiển thị.

Đại diện Shopee cho biết, việc điều chỉnh này nhằm tiếp tục nâng cấp các công cụ, dịch vụ và chương trình hỗ trợ bán hàng, qua đó giúp cải thiện hiệu quả vận hành và kết quả kinh doanh của nhà bán trên sàn.

Trước đó, TikTok Shop cũng đã thông báo điều chỉnh tăng một số loại phí áp dụng cho nhà bán hàng. Cụ thể, nền tảng này tăng phí sàn lên gấp ba lần, đồng thời áp dụng phí xử lý đơn hàng 3.000 đồng cho mỗi đơn giao thành công. Khoản phí này không được hoàn lại, kể cả trong trường hợp đơn hàng phát sinh trả hàng hoặc hoàn tiền sau đó.

Những diễn biến trên cho thấy các sàn thương mại điện tử đang từng bước điều chỉnh chính sách phí trong quá trình vận hành và cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt khi bước sang năm 2025 và các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các động thái tăng phí của Shopee và TikTok Shop diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, song cũng đối mặt với áp lực lớn về chi phí đầu tư hạ tầng, công nghệ và logistics.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 ước đạt khoảng 25 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng trên 25%, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới. Dự kiến trong năm 2025, thị trường sẽ vượt mốc 30 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Thông tin này cũng được ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX – Bộ Công Thương), nhấn mạnh tại Hội thảo về ứng dụng các giải pháp và hướng mới trong thương mại điện tử diễn ra vào ngày 15/12. Theo ông Tuấn, Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Indonesia và Thái Lan.

Quy mô thị trường mở rộng nhanh chóng đang kéo theo cuộc đua đầu tư ngày càng khốc liệt giữa các nền tảng. Các sàn không chỉ phải chi mạnh cho hạ tầng công nghệ, dữ liệu, logistics, mà còn liên tục nâng cấp thuật toán, công cụ hiển thị và hệ thống tương tác để đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Đáng chú ý, thế hệ người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z, ngày càng có xu hướng tiếp cận nội dung giải trí trước khi đưa ra quyết định mua sắm, thúc đẩy sự bùng nổ của các hình thức như livestream bán hàng, video mua sắm tương tác và gamification. Điều này buộc các nền tảng phải đầu tư mạnh hơn để duy trì mức độ tương tác và khả năng giữ chân người dùng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chứng kiến sự phát triển của nhiều mô hình kinh doanh trực tuyến mới, như kinh tế chia sẻ, du lịch trực tuyến, dropshipping và bán hàng trực tiếp từ doanh nghiệp tới người tiêu dùng (D2C), làm gia tăng yêu cầu về hệ sinh thái dịch vụ trên sàn.

Một yếu tố khác tác động đến chính sách phí của các nền tảng là Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, các yêu cầu cao hơn về trách nhiệm nền tảng, bảo vệ người tiêu dùng và minh bạch giao dịch cũng đồng nghĩa với việc chi phí tuân thủ sẽ gia tăng.

Trong bối cảnh đó, việc các sàn điều chỉnh phí được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc mô hình kinh doanh, hướng tới hiệu quả vận hành và phát triển bền vững hơn.