Chỉ số du lịch Thái Lan tiếp tục giảm trong quý 1/2022

Lễ hội té nước Songkran (13 - 15/4) diễn ra với các biện pháp hạn chế khiến việc hồi sinh du lịch càng thêm khó khăn với những doanh nghiệp Thái Lan. Hai địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm của CCSA là khu Khao San, Bangkok và Chiang Mai - những nơi được biết đến là nơi Songkran diễn ra sôi động nhất đất nước. Trước đại dịch, Khao San hút hơn 50.000 du khách ghé thăm mỗi ngày trong dịp Songkran, khách sạn trên con phố này và khu vực lân cận luôn kín phòng.

Ông Sanga Ruangwattanakul, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Khao San cho biết các hãng du lịch khá thất vọng với các hạn chế trong lễ hội Songkran. Một nửa trong số 10.000 phòng khách sạn gần khu vực đường Khao San vẫn đóng cửa vì thị trường quốc tế còn hạn chế. Trong số những nơi mở cửa thì công suất phòng trung bình vẫn dưới 20%.

Bà La-Iad Bungsrithong, Chủ tịch chi hội phía bắc của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho biết những nghi lễ truyền thống vẫn được giữ nguyên nhưng chính phủ hạn chế tổ chức các sự kiện giải trí, tiệc tùng, hòa nhạc. Điều này đã khiến cho lượng đặt phòng trong kỳ nghỉ lễ Songkran năm nay ở Chiang Mai chỉ đạt mức 20%. Trước dịch, tỷ lệ lấp đầy phòng thường ở mức 60 - 70% vào tháng 3, trước khi đạt đỉnh 90 - 100% trong lễ hội.

Có vẻ như Thái Lan sẽ tiếp tục đón một cái tết Songkran im ắng vì dịch Covid-19.

Trước tình thế này, Hiệp hội doanh nghiệp Khao San cho biết sẽ kiến nghị chính phủ cho phép tổ chức sự kiện té nước, vì đây là cơ hội tốt nhất để thế giới chứng kiến sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan. Theo ông Sanga Ruangwattanakul, chính phủ Thái Lan nên hiểu rằng khách du lịch quốc tế sẽ không chọn Thái Lan, nếu các điểm đến vẫn yên tĩnh hoặc đóng cửa.

Mặc dù 50% tổng số khách sạn tại Chiang Mai đã mở cửa trở lại, tăng so với chỉ 30% vào năm 2021, nhưng hầu hết trong số đó vẫn không thể hòa vốn do tình hình diễn biến phức tạp. "Khó có thể trông mong gì nhiều từ chiến dịch du lịch nội địa We Travel Together, vì chi phí sinh hoạt tăng cao đang là gánh nặng với người dân Thái Lan. Nhiều người Thái Lan đang muốn tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho những tình huống bất trắc và lạm phát," bà La-Iad nói.

Theo bà La-Iad, các khách sạn 5 sao ở Chiang Mai đã giảm giá thấp khó tin, xuống mức trung bình chỉ 3.000 baht/đêm (khoảng 2 triệu đồng/đêm). Nếu tính thêm các khuyến mãi, du khách có thể chỉ phải trả 1.800 baht/đêm (khoảng 1,2 triệu đồng/đêm). Tuy nhiên ngay cả mức giá thấp như vậy cũng không thể kích cầu mạnh mẽ, do ngành du lịch Chiang Mai đang chịu quá nhiều yếu tố tiêu cực.

Đáng buồn là, theo Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), chỉ số du lịch trong quý đầu tiên của năm 2022 tiếp tục giảm, trong khi nguy cơ giảm thấp này vẫn che phủ triển vọng cho quý tiếp theo. Nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là do dịch Covid-19 cùng với xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo ông Chamnan Srisawat, Chủ tịch TCT, các nhà khai thác du lịch đang vật lộn để duy trì hoạt động kinh doanh khi lượng khách vẫn chưa phục hồi hoàn toàn do các quy định về du lịch hiện hành.

Ngay cả du lịch nội địa cũng không thể giúp gì nhiều, vì chi phí sinh hoạt tăng cao đang là gánh nặng với người dân Thái Lan.

Theo một cuộc khảo sát của TCT lấy ý kiến 200 khách du lịch từ tháng 2 tới tháng 3 thì 71% cho rằng, xét nghiệm PCR khi tới Thái Lan cũng như phải ở trong khách sạn 1 đêm để chờ kết quả là một quá trình rắc rối. Trong khi đó, chỉ số niềm tin du lịch gần đây của TCT trong quý 1 năm nay ở mức 44, cải thiện đáng kể so với 36 cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giảm hơn so với quý 4/2021.

Ông Chamnan cho biết, du lịch Thái Lan phải duy trì 40% mức năm 2019, năm trước đại dịch, hoặc 1,2 nghìn tỷ baht doanh thu trong năm nay từ 16 triệu lượt khách quốc tế và 75 triệu khách nội địa để duy trì toàn ngành. Do đó, ông cũng đề nghị chính phủ Thái Lan nhanh chóng loại bỏ các thủ tục phức tạp để dễ dàng đi lại càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết sẽ kiến nghị chính phủ bỏ thẻ thông hành (Thailand Pass) với khách nhập cảnh từ 1/6, đưa quy định nhập cảnh "trở lại bình thường, giống như năm 2019". Động thái này nhằm kích cầu cho ngành du lịch. Nếu chính phủ chấp thuận, khách quốc tế không cần phải đăng ký thẻ thông hành qua chương trình Test & Go hoặc Sandbox.

Bộ trưởng cho biết thêm, sau kỳ nghỉ lễ Songkran, Bộ này sẽ tiếp tục đề xuất với chính phủ bỏ xét nghiệm PCR khi nhập cảnh đối với khách quốc tế từ ngày 1/5, thay bằng xét nghiệm nhanh do nhân viên y tế thực hiện. Tuy nhiên, điều kiện để nới lỏng các quy định phòng dịch là số ca nhiễm hàng ngày không vượt quá 60.000 và số ca tử vong không quá 100 ca.