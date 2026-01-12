Thu hút trên 8,2 tỷ USD vốn FDI năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI khi thu hút hơn hơn 8,2 tỷ USD và nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và logistics...

Ngày 10/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, TP. Hồ Chí Minh thực hiện sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhưng với những bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức triển khai theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn, gắn chặt với các trụ cột phát triển dài hạn của Thành phố.

Đặc biệt, công tác ngoại giao kinh tế đã từng bước trở thành kênh quan trọng để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các dự án chiến lược của Thành phố.

Theo đó, công tác thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì vai trò là điểm sáng của cả nước. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, hạ tầng đô thị và logistics.

Tính đến ngày 15/12/2025, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố đạt 8,214 tỷ USD. Lũy kế đến nay, TP. Hồ Chí Minh (mới) có 20.259 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn gần 142 tỷ USD từ 152 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cùng với đó, công tác vận động và triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Hội nghị - Ảnh; Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà kiến nghị một số nội dung liên quan đến Diễn đàn Kinh tế mùa Thu và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để duy trì và nâng tầm Diễn đàn trong những năm tiếp theo, từng bước đưa Diễn đàn trở thành diễn đàn tầm khu vực, nằm trong hệ sinh thái của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Thành phố cũng kiến nghị về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu vào tổng thể các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng doanh nhân APEC, như Hội nghị Thượng đỉnh CEO tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó mở rộng quy mô, nâng tầm ảnh hưởng và gia tăng giá trị đối ngoại của Diễn đàn.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2026 được xác định là năm “kiến tạo nền tảng, vận hành thí điểm”. Thành phố kiến nghị Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ kết nối chiến lược với các trung tâm tài chính lớn, nhất là trong các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính khí hậu, trái phiếu xanh và tín dụng xanh theo chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu là thu hút tối thiểu 20 định chế tài chính lớn, ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư dài hạn và tập đoàn tài chính hàng đầu từ Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á tham gia ngay từ giai đoạn khởi tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thị thực dài hạn đến 10 năm cho chuyên gia quốc tế; phối hợp hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế giải quyết tranh chấp và mô hình tòa án, trọng tài chuyên biệt, tạo nền tảng thu hút dòng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố.