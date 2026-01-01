Giám sát triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại Nghệ An

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 11/01/2026
Nguyễn Thuấn
11/01/2026, 00:12
Chiều 09/01/2026, Đoàn giám sát Tổng điều tra kinh tế Trung ương có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026...
Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Nghệ An Nguyễn Trung Kiên, Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế, báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, toàn tỉnh Nghệ An có 3.799 thôn, 3.829 địa bàn điều tra, với 154.144 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, trong đó có 4.408 hộ mẫu. Công tác chọn mẫu được thực hiện đúng phương án, bảo đảm yêu cầu về tính đại diện và độ tin cậy của số liệu.
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai thu thập thông tin 100% bằng hình thức điện tử, sử dụng thiết bị thông minh và phần mềm chuyên dụng. Phương thức này đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác thống kê theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vào sáng 07/01/2026, lựa chọn xã Quỳnh Lưu làm điểm phát động, thực hiện nghi thức đánh trống ra quân, tạo khí thế thúc đẩy sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Thống kê tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tác động của thiên tai, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ tập huấn, lập bảng kê và tổ chức điều tra tại một số địa bàn. Việc sắp xếp, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương và tổ chức Ban Chỉ đạo các cấp còn phát sinh lúng túng trong giai đoạn đầu.
Ngoài ra, biến động nhân sự thống kê cơ sở và đội ngũ điều tra viên, phần lớn kiêm nhiệm, cùng với khó khăn trong lập bảng kê, rà soát mẫu, xác định cơ sở kinh doanh trực tuyến và đánh mã ngành theo hệ thống ngành mới đã tác động nhất định đến tiến độ và chất lượng triển khai Tổng điều tra.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa quan trọng của Tổng điều tra kinh tế đối với công tác đánh giá thực trạng, hoạch định chính sách và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ông Bùi Thanh An đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế năm 2026, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Thay mặt Đoàn giám sát Trung ương, bà Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.
Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát phương án điều tra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Tổng điều tra.
Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, ông Phan Trường Sơn, Trưởng Thống kê tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổ thường trực và các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thực hiện thống nhất, chính xác và đúng quy định.
