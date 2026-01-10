Cập nhật tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 10/01/2026
Nguyễn Thuấn
10/01/2026, 15:14
Nghệ An đang tập trung thúc đẩy tiến độ triển khai nhằm sớm đáp ứng nhu cầu an sinh cho người lao động và tạo động lực phát triển cho Khu kinh tế Đông Nam...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án nhà ở xã hội và Khu công nghiệp Thọ Lộc trong Khu kinh tế Đông Nam vào chiều 08/01/2026 và yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm phát triển đồng bộ, hiệu quả.
Đoàn công tác kiểm tra dự án “Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam” tại vị trí số 01, xã Trung Lộc. Dự án do Công ty CP địa ốc Kim Thi làm nhà đầu tư, sử dụng diện tích 3,48 ha, gồm 7 tòa chung cư xã hội cao 5 tầng để bán và cho thuê, quy mô dân số khoảng 1.792 người.
Trong khuôn khổ dự án còn có khu nhà ở thương mại với 23 căn liền kề cao 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 7.935 m2. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2026.
Tại thời điểm kiểm tra, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước đã hoàn thành 100% khối lượng theo thiết kế; phần sân đường nội bộ đã thi công đạt khoảng 75% khối lượng. Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an cấp xã phối hợp, thống nhất quy trình xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định, tạo thuận lợi để người dân sớm hoàn thiện hồ sơ.
Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại vị trí số 03, xã Trung Lộc do Công ty CP điện mặt trời Miền Trung MK làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 10,82 ha, quy mô dân số khoảng 9.970 người, gồm 13 tòa chung cư cao 10 tầng với 2.880 căn nhà ở xã hội và 540 căn nhà ở thương mại. Tiến độ dự kiến hoàn thành đến hết quý I/2027.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng mới thực hiện được khoảng 6 ha/10,82 ha. Chủ đầu tư đang phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND xã Trung Lộc tiếp tục triển khai các bước còn lại, phấn đấu sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án để đủ điều kiện khởi công.
Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các ngành, địa phương sớm hoàn thiện giải phóng mặt bằng đối với dự án nhà ở xã hội tại vị trí số 03, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai theo kế hoạch. Đồng thời, tỉnh kiên quyết lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm, tránh tình trạng đầu tư cầm chừng, giữ đất nhưng chậm triển khai.
Đối với dự án tại vị trí số 01, xã Trung Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ, tuân thủ đúng quy hoạch được phê duyệt, góp phần từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động trong Khu kinh tế Đông Nam.
Từ các dự án nhà ở xã hội tại xã Trung Lộc đến Khu công nghiệp Thọ Lộc, Nghệ An đang tập trung thúc đẩy tiến độ triển khai nhằm sớm đáp ứng nhu cầu an sinh cho người lao động và tạo động lực phát triển cho Khu kinh tế Đông Nam.
Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Nghệ An đã kiểm tra hiện trạng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) tại xã Tân Châu do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư. Dự án có quy mô 500 ha; đến nay đã hoàn thành GPMB 499,8 ha, đạt 99,96%.
Liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B – Khu công nghiệp Thọ Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư rà soát, xác định rõ hệ thống kênh tiêu thoát nước và trách nhiệm đầu tư; đồng thời rà soát tổng mức đầu tư các tuyến giao thông để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung của khu công nghiệp.
Đối với Trường Mầm non Diễn Phú nằm trong phạm vi dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm việc với nhà đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng, kết hợp cùng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư hoàn chỉnh lại trường học, vừa phục vụ nhu cầu của địa phương, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp.
Về Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Đông Nam.
16:04, 08/01/2026
Tổng kết năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP. Cần Thơ ước đạt tăng 7,23% so với năm ngoái, xếp thứ 25/34 tỉnh, thành phố cả nước, thứ 6/6 thành phố trực thuộc trung ương và thứ 3/5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...
Chiều ngày 09/01/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện được giới quan sát đánh giá là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế phát triển đặc thù, tạo tín hiệu chính sách rõ ràng nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới.
Chủ trì Hội nghị toàn quốc về đầu tư công chiều ngày 9/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2025 và 2026. Với tinh thần “không nói không, không nói khó”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chuyển mạnh từ “tiền kiểm" sang “hậu kiểm”, ưu tiên nguồn lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Long Thành...
Theo các chuyên gia tại UOB, tăng trưởng GDP quý 4/2025 đạt mức cao nhất kể từ năm 2009, đưa tăng trưởng cả năm lên 8%. Kết quả này tạo nền tảng để nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 7,5%, dù rủi ro từ thương mại toàn cầu vẫn hiện hữu…
“Chúng tôi nhận thấy một khoảng trống trên thị trường tài sản số. Các hoạt động hiện nay chủ yếu tập trung vào giao dịch và môi giới đơn thuần trong khi các yếu tố then chốt như vận hành hạ tầng và các dịch vụ bổ trợ chuyên nghiệp lại chưa được chú trọng. Thị trường đang khan hiếm các đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ như thế này trên thị trường”, ông Lê Thanh, Tổng Giám đốc G98, cho biết…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: