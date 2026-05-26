[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Hội thảo do 4 cơ quan đồng tổ chức gồm: Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương; Thành ủy Hải Phòng; cùng sự phối hợp chuyên môn của Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times.

Với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, hội thảo nhằm cung cấp các luận cứ cho Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng thời, làm rõ được chủ trương, đường lối của Đảng về mô hình phát triển đất nước qua 40 năm Đổi mới; Văn kiện Đại hội XIV về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như kinh nghiệm của các địa phương tiêu biểu trong cả nước về đổi mới mô hình phát triển; các mô hình mới, cách làm hay về các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm quốc phòng, anh ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Hội thảo có hai phiên chính:

1. Phiên tham luận bao gồm các báo cáo với chủ đề:

- Một số định hướng lớn về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2045.

- Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

- Đổi mới mô hình phát triển để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố “Văn minh – Hạnh phúc” – hình mẫu tiêu biểu của mô hình Chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

- Phát triển nguồn nhân lực nhằm đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam.

- Khuyến nghị đối với Việt Nam trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2. Phiên thảo luận: Đề cập, phân tích, đánh giá và gợi mở các giải pháp có tính chiến lược nhằm đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phiên thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học, công nghệ, văn hóa, quốc phòng – anh ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, quản trị quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)…), đại diện các bộ, ngành, địa phương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.