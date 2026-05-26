Tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào đầu năm 2026 về định hướng xây dựng Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà là vấn đề chiến lược tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu suất quốc gia, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị của Nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc gia. Đây là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Mọi quyết sách về phát triển đều phải đặt trong tổng thể này".

Theo đó, việc xác lập mô hình phát triển mới cho Việt Nam phải thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển toàn diện đất nước, đảm bảo đầy đủ các thành tố, các trụ cột quan trọng như kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, đối ngoại, an ninh quốc phòng, quản trị quốc gia… trên cơ sở nắm chắc, hiểu rõ, ứng dụng hiệu quả, tiến tới làm chủ khoa học, công nghệ và không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội thảo khoa học quốc gia ngày 26/5/2026 sẽ tiếp tục bàn thảo, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, làm cơ sở và căn cứ xác đáng để hoàn thiện đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thịnh vượng của Việt Nam.