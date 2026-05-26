26/05/2026, 18:36
Tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào đầu năm 2026 về định hướng xây dựng Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà là vấn đề chiến lược tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu suất quốc gia, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị của Nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc gia. Đây là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Mọi quyết sách về phát triển đều phải đặt trong tổng thể này".
Theo đó, việc xác lập mô hình phát triển mới cho Việt Nam phải thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển toàn diện đất nước, đảm bảo đầy đủ các thành tố, các trụ cột quan trọng như kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, đối ngoại, an ninh quốc phòng, quản trị quốc gia… trên cơ sở nắm chắc, hiểu rõ, ứng dụng hiệu quả, tiến tới làm chủ khoa học, công nghệ và không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hội thảo khoa học quốc gia ngày 26/5/2026 sẽ tiếp tục bàn thảo, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, làm cơ sở và căn cứ xác đáng để hoàn thiện đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thịnh vượng của Việt Nam.
Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.
8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...
Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...
Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử số hóa: AI, dữ liệu lớn, sinh trắc học, Cloud-native banking. Những công nghệ từng được xem là tương lai giờ đã trở thành áp lực sống còn của ngành tài chính.
Ngày 21/5, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Tạp chí VnEconomy và Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), tổ chức hội thảo "Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam".
Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp"…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: