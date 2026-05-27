Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam: Lực lượng kiến tạo năng lực cạnh tranh

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam – Asia DX Summit 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức diễn ra trong hai ngày 27-28/5 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA, cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc chưa từng có dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới và các nền tảng số thế hệ tiếp theo. Các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm ngưỡng. Trong bối cảnh đó, công nghệ số không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất và đổi mới sáng tạo.

Phiên hội thảo diễn ra sáng ngày 27/5 tại Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026. Ảnh: Việt Dũng

Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được nhận định là sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhà cung cấp giải pháp mà còn là lực lượng kiến tạo năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế.

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam với chủ đề “Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số” đã có ba phiên hội thảo diễn ra trong ngày 27/5 với các chủ đề về: Giải pháp công nghệ cho các bài toán lớn: Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số; Hạ tầng số và năng lượng cho AI; AI quy mô lớn: Từ trợ lý thông minh đến doanh nghiệp tự hành.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Cũng tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam, nhiều đơn vị, doanh nghiệp công nghệ đã trình bày, trình diễn các gian hàng công nghệ hấp dẫn. Trong đó có Askonomy – Bộ giải pháp AI made in Vietnam dành cho doanh nghiệp và tổ chức được định hình bởi VnEconomy.

Bằng việc tích hợp các AI Agent thông minh, Askonomy biến mọi dữ liệu, lời nói và văn bản thành hành động thực tế ngay lập tức. Giải pháp này được xây dựng trên Bộ AI Engine Lõi do VnEconomy cùng đối tác công nghệ Actable AI hợp tác nghiên cứu và phát triển. Asko meet - trợ lý cuộc họp, hội thảo thông minh được sử dụng ngay tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2026 đã nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Trao đổi về các nền tảng công nghệ bên lề hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá có vai trò như một động lực tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội cho các giải pháp AI do Việt Nam phát triển. Google dự báo Việt Nam có thể đạt tới 1,89 triệu tỷ đồng (79,3 tỷ USD) lợi ích kinh tế từ AI vào năm 2030, chiếm gần 12% GDP của đất nước, nếu các công cụ AI được áp dụng rộng rãi.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành một nền kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP. Các chuyên gia từ Google dự báo AI sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu này. Nếu khai thác đầy đủ, AI có thể góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.