Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam: Lực lượng kiến tạo năng lực cạnh tranh

Hạnh Vân - Minh Quang
27/05/2026, 21:43
Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam – Asia DX Summit 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức diễn ra trong hai ngày 27-28/5 tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA, cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc chưa từng có dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới và các nền tảng số thế hệ tiếp theo. Các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm ngưỡng. Trong bối cảnh đó, công nghệ số không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất và đổi mới sáng tạo.
Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được nhận định là sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhà cung cấp giải pháp mà còn là lực lượng kiến tạo năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế.
Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam với chủ đề “Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số” đã có ba phiên hội thảo diễn ra trong ngày 27/5 với các chủ đề về: Giải pháp công nghệ cho các bài toán lớn: Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số; Hạ tầng số và năng lượng cho AI; AI quy mô lớn: Từ trợ lý thông minh đến doanh nghiệp tự hành.
Cũng tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam, nhiều đơn vị, doanh nghiệp công nghệ đã trình bày, trình diễn các gian hàng công nghệ hấp dẫn. Trong đó có Askonomy – Bộ giải pháp AI made in Vietnam dành cho doanh nghiệp và tổ chức được định hình bởi VnEconomy.
Bằng việc tích hợp các AI Agent thông minh, Askonomy biến mọi dữ liệu, lời nói và văn bản thành hành động thực tế ngay lập tức. Giải pháp này được xây dựng trên Bộ AI Engine Lõi do VnEconomy cùng đối tác công nghệ Actable AI hợp tác nghiên cứu và phát triển. Asko meet - trợ lý cuộc họp, hội thảo thông minh được sử dụng ngay tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2026 đã nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá có vai trò như một động lực tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội cho các giải pháp AI do Việt Nam phát triển. Google dự báo Việt Nam có thể đạt tới 1,89 triệu tỷ đồng (79,3 tỷ USD) lợi ích kinh tế từ AI vào năm 2030, chiếm gần 12% GDP của đất nước, nếu các công cụ AI được áp dụng rộng rãi.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành một nền kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP. Các chuyên gia từ Google dự báo AI sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu này. Nếu khai thác đầy đủ, AI có thể góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.
Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.
8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”...
Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hàng nghìn sản phẩm giày dép, túi xách, dây lưng, đồng hồ... giả các nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe vừa được lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ.
Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử số hóa: AI, dữ liệu lớn, sinh trắc học, Cloud-native banking. Những công nghệ từng được xem là tương lai giờ đã trở thành áp lực sống còn của ngành tài chính.
Ngày 21/5, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Tạp chí VnEconomy và Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), tổ chức hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam”.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: