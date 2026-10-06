Chuyên gia hiến kế để thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhân tài quốc tế

Đánh giá về sức hấp dẫn của thị trường lao động, chuyên gia từ Manpower Việt Nam cho rằng việc cải cách thủ tục, tạo môi trường sống hội nhập, nâng chuẩn nhân lực địa phương và thu hút trí thức kiều bào là những giải pháp chiến lược giúp TP.HCM cùng Việt Nam thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài quốc tế...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đang đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, đồng thời xây dựng vị thế trung tâm tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là yếu tố quyết định khả năng thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế giá trị gia tăng cao và tăng trưởng bền vững của thành phố.

Bà Võ Thị Bích Thủy, Giám đốc Vận hành, Manpower Việt Nam đã phân tích về những yếu tố giúp TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung gia tăng sức hấp dẫn đối với nhân lực chất lượng cao, cũng như các giải pháp để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

LỢI THẾ ĐỂ TP.HCM THU HÚT NHÂN TÀI

Theo bà Võ Thị Bích Thủy, TP.HCM sở hữu 3 lợi thế đáng chú ý để thu hút nhân tài quốc tế lựa chọn. Thứ nhất, là cơ hội tham gia vào một thị trường đang tăng trưởng. Nhiều trung tâm quốc tế đã có hệ sinh thái rất trưởng thành. TP.HCM lại hấp dẫn ở khía cạnh khác, đó là chuyên gia có cơ hội trực tiếp xây dựng đội ngũ, phát triển thị trường và tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy. Đây là những giá trị nghề nghiệp rất lớn với nhiều người.

Sức hấp dẫn này càng được củng cố bởi một môi trường kinh doanh năng động và tinh thần cởi mở của thành phố. Nơi đây sở hữu lực lượng lao động trẻ, ham học hỏi, cộng đồng doanh nghiệp năng động, và các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện.

“Nhiều chuyên gia quốc tế từng chia sẻ với chúng tôi rằng họ không chỉ muốn gia nhập một thị trường đã thành công, mà muốn trở thành một phần của câu chuyện tăng trưởng tiếp theo của châu Á. Họ muốn được xây dựng, dẫn dắt và tạo ra tác động thực sự tại Việt Nam, và TP.HCM đang mang đến cơ hội đó”, bà Võ Thị Bích Thủy cho biết.

Thứ hai, tương quan giữa chi phí sống và thu nhập rất cạnh tranh. Bà Thủy dẫn thông tin từ khảo sát Expat Insider từ InterNations – Mạng lưới và cộng đồng trực tuyến thế giới dành cho những người sống và làm việc ở nước ngoài, cho thấy Việt Nam đứng đầu về chỉ số tài chính cá nhân dành cho người nước ngoài trong nhiều năm liên tiếp.

Có tới 89% chuyên gia nước ngoài đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt tại Việt Nam, và 87% cho biết thu nhập của họ hoàn toàn đủ để có một cuộc sống thoải mái, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu.

Đây là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng tại nhiều thị trường, đặc biệt trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Thứ ba, vị trí kết nối trong chuỗi cung ứng và thị trường ASEAN. Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, và mở rộng hiện diện sản xuất của nhiều tập đoàn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm quản lý, thương mại, và điều phối hoạt động cho thị trường Việt Nam cũng như ASEAN. Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố còn có khả năng kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh doanh lớn trong khu vực thông qua mạng lưới hạ tầng, dịch vụ tài chính, logistics, và hệ sinh thái doanh nghiệp quốc tế ngày càng phát triển.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Từ góc độ thị trường, bà Thủy cho biết đơn vị này cũng quan sát thấy xu hướng này ngày càng rõ nét qua các dự án tuyển dụng thực tế. Chẳng hạn, vào giữa năm 2025, một thương hiệu bán lẻ thời trang quốc tế đã lần đầu mở rộng hoạt động sang Việt Nam, và lựa chọn khu vực phía Nam để đặt trung tâm kho vận phục vụ hoạt động cho thị trường Đông Nam Á.

“Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp này đã hợp tác với chúng tôi để tuyển dụng số lượng lớn nhân sự có kinh nghiệm trong nhiều vai trò chiến lược như vận hành, chuỗi cung ứng và quản lý kho vận, nhằm nhanh chóng đưa cơ sở mới vào hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế”, bà Thủy thông tin.

Theo chuyên gia, những dự án như vậy cho thấy TP.HCM không còn chỉ là điểm đến cho các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, mà ngày càng trở thành nơi đặt các chức năng quản lý và điều phối mang tầm khu vực. Điều này tạo ra sức hút đáng kể đối với các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là những nhân sự phụ trách quản lý khu vực, phát triển kinh doanh, chuỗi cung ứng hoặc vận hành.

“Thay vì chỉ đảm nhiệm một thị trường đơn lẻ, họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động mang tính khu vực, mở rộng phạm vi ảnh hưởng nghề nghiệp, và tích lũy kinh nghiệm tại một trong những nền kinh tế năng động nhất ASEAN”, bà Thủy nhấn mạnh.

CẦN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Lợi thế đã có, song để TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hàng đầu của nhân tài quốc tế, Giám đốc Vận hành Manpower Việt Nam Võ Thị Bích Thủy cho rằng, cần có những chính sách và giải pháp đồng bộ, tập trung vào 4 ưu tiên then chốt.

Trước hết, tiếp tục tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế. Một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhân tài quốc tế là tiếp tục cải thiện tính minh bạch, đơn giản và thuận tiện trong các thủ tục hành chính liên quan đến thị thực, giấy phép lao động và cư trú.

Việc đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa quy trình và bảo đảm tính nhất quán trong quá trình thực hiện, sẽ giúp doanh nghiệp cũng như các chuyên gia nước ngoài dễ dàng tiếp cận thông tin, và chủ động hơn trong việc lập kế hoạch làm việc tại Việt Nam.

“Điều quan trọng không chỉ là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn tạo ra một quy trình rõ ràng, dễ theo dõi và có thể dự đoán được. Khi các bên hiểu rõ mình cần thực hiện những bước nào, hồ sơ đang ở giai đoạn nào, và thời gian xử lý dự kiến ra sao, doanh nghiệp có thể tối ưu nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, trong khi các chuyên gia quốc tế cũng có thêm sự an tâm khi lựa chọn làm việc và gắn bó lâu dài tại Việt Nam”, bà Thủy phân tích.

Ưu tiên thứ hai là xây dựng điều kiện sống và hội nhập cho cả gia đình. Đối với nhiều chuyên gia quốc tế, quyết định chuyển đến một thành phố làm việc không chỉ dựa trên cơ hội nghề nghiệp, mà còn dựa trên khả năng ổn định cuộc sống cho cả gia đình.

Vì vậy, bên cạnh việc làm hấp dẫn, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng cần tiếp tục nâng cao chất lượng hệ sinh thái sống, từ trường học quốc tế, y tế chất lượng cao, nhà ở, giao thông đến không gian xanh và các hoạt động văn hóa đa dạng.

Khi chuyên gia và gia đình cảm thấy thuận lợi trong sinh hoạt, học tập và hòa nhập với cộng đồng địa phương, khả năng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và với thành phố cũng sẽ cao hơn. Đây là một yếu tố ngày càng quan trọng trong cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài toàn cầu.

"Nếu Singapore được biết đến là trung tâm tài chính, và Dubai là trung tâm thương mại toàn cầu, TP.HCM cũng cần một câu chuyện riêng để thu hút nhân tài và nhà đầu tư quốc tế" - bà Võ Thị Bích Thủy, Giám đốc Vận hành, Manpower Việt Nam. Bà Võ Thị Bích Thủy, Giám đốc Vận hành, Manpower Việt Nam.

Một ưu tiên khác theo bà Thủy cũng cần được tính đến là phát triển nguồn nhân lực địa phương có thể làm việc theo chuẩn quốc tế. Bởi không có trung tâm nhân tài nào phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào nguồn chuyên gia nước ngoài. Một trong những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp quốc tế là khả năng xây dựng được đội ngũ nhân sự bản địa đủ năng lực để cùng làm việc, tiếp nhận chuyển giao tri thức và tạo ra giá trị lâu dài.

Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt ở các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ thông tin và công nghệ cao.

Bên cạnh chuyên môn kỹ thuật, các kỹ năng như ngoại ngữ, giao tiếp, hợp tác đa văn hóa và khả năng làm việc theo các tiêu chuẩn toàn cầu cũng cần được chú trọng. Khi nhân lực quốc tế và nhân lực Việt Nam có thể phối hợp hiệu quả, tri thức và kinh nghiệm toàn cầu mới thực sự được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh.

Cuối cùng, cần thu hút mạnh hơn chuyên gia người Việt ở nước ngoài và xây dựng định vị quốc tế rõ ràng. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực đặc biệt giá trị. Họ sở hữu kinh nghiệm quốc tế, mạng lưới kết nối toàn cầu, đồng thời hiểu văn hóa và môi trường kinh doanh Việt Nam. Quan trọng hơn, nhiều người luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của quê hương nếu có cơ hội phù hợp.

Vì vậy, Việt Nam có thể nghiên cứu các cơ chế linh hoạt để thu hút nguồn lực này tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau, không chỉ thông qua việc trở về làm việc toàn thời gian, mà còn qua các hoạt động như nghiên cứu, cố vấn, chuyển giao công nghệ, đầu tư, giảng dạy hoặc kết nối thị trường quốc tế.

Đây là cách hiệu quả để tiếp cận tri thức và kinh nghiệm toàn cầu, đồng thời rút ngắn thời gian nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Với TP.HCM, thành phố cần xây dựng một định vị rõ ràng trên bản đồ nhân tài quốc tế.

"Theo chúng tôi, đó có thể là hình ảnh của một thành phố năng động, nơi các chuyên gia toàn cầu không chỉ đến để làm việc, mà còn để kiến tạo, tăng trưởng và tạo ra tác động thực sự”, Giám đốc Vận hành Manpower Việt Nam Võ Thị Bích Thủy nhấn mạnh thêm.